مرتضى يتحدث عن تجديد بنشرقي وعقوبة شيكابالا وقضايا النادي

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 15:12

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

تحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك عن تجديد تعاقد أشرف بنشرقي وعقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا وقضية حمدي النقاز وباقي القضايا المرفوعة على النادي.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

حمدي النقاز

النادي : الأهلي

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال مرتضى في المؤتمر الصحفي عن بنشرقي: "سيتم عقد جلسة مع أشرف بنشرقي بعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا".

وأضاف "سنستفسر منه إذا كان وقع لناد آخر أم لا، إذا وقع سنقيم له حفل تكريم وإذا لم يحدث فسينتهي الأمر بتجديد عقده".

أخبار متعلقة
مرتضى: مصطفى محمد يساوي 20 مليون يورو.. هو لا يقل عن صلاح مرتضى منصور: ليس لدي أزمة مع كارتيرون.. وهذا ما اتفقنا عليه معه مرتضى منصور يحدد موعد انتخابات الزمالك ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك

ورد على سؤال مدى إمكانية قبوله لشروط تعجيزية من بنشرقي للتجديد، قائلا: "بلاش أنا أتسأل السؤال ده".

ولم يتوصل الزمالك لاتفاق مع المغربي على تجديد تعاقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وعن شيكابالا قال: "سيتم اتخاذ إجراء ايجابي فيما يخص رفع الإيقاف عن شيكابالا قريبا".

تتبقى 3 مباريات على نهاية إيقاف شيكابالا محليا، بعدما خاض الزمالك 5 مباريات في الدوري حتى الآن.

وتطرق مرتضى للحديث عن القضايا المرفوعة على النادي قائلا: "قضية حمدي النقاز حُسمت للزمالك ورفض شكواه، لا أعرف كيف تخيل البعض أنه سيحصل على حكم ضد النادي".

وأضاف "تم اتخاذ حكم بخسارة جروس لشكواه من الدرجة الأولى ومع ذلك تجددت الشكوى".

وأكمل "اللجان لم تتابع القضايا الخاصة بالنادي وبالتالي لم يحصل على مستحقاته في قضية محمود عبد المنعم كهربا وأحمد الشناوي".

وأتم "بنيامين أتشيمبونج أوضح في تسجيلات مسجلة أنه أنهى كل أموره المالية مع النادي (عُرض في المؤتمر بالفيديو) ولكن للأسف عدم إدارة الأمور بجدية كان سببا في ذلك مع محاولة البعض تحريض اللاعبين على تجديد شكواهم".

وقررت الوزارة في وقت سابق إعادة مجلس الإدارة السابق، الذي تم حله بسبب "مخالفات مالية" في نوفمبر 2020، لإدارة النادي.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في "مخالفات مالية"، ولكن وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن منصور ضد القرار.

وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور لإدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي

وتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي إلى يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.

مرتضى منصور الزمالك أشرف بنشرقي شيكابالا حمدي النقاز
نرشح لكم
فانتازي في الجول (5) - مباراة مؤجلة وزيزو ومعلول يواصلان التسجيل.. وثلاثي هو الأفضل مرتضى يتحدث عن تجديد بنشرقي وعقوبة شيكابالا وقضايا النادي مرتضى: مصطفى محمد يساوي 20 مليون يورو.. هو لا يقل عن صلاح مرتضى منصور: ليس لدي أزمة مع كارتيرون.. وهذا ما اتفقنا عليه معه مرتضى منصور يحدد موعد انتخابات الزمالك يحيى حامد لـ في الجول: مباريات الأهلي والمحلة ذات طابع خاص.. وعودة طالبنا بتحقيق نتيجة إيجابية
أخر الأخبار
برايثوايت: سيكون لدي دورا مهما في برشلونة عندما أعود 19 دقيقة | الدوري الإسباني
لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس مستعد لعرض 50 مليون يورو لضم فلاهوفيتش 46 دقيقة | الدوري الإيطالي
منافس مصر - تعديلات في قائمة السودان بـ كأس العرب.. واستمرار لاعب سموحة 54 دقيقة | كأس العرب 2021
إصابة مهاجم بايرن بفيروس كورونا ساعة | الدوري الألماني
جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب ساعة | كأس العرب 2021
فانتازي في الجول (5) - مباراة مؤجلة وزيزو ومعلول يواصلان التسجيل.. وثلاثي هو الأفضل ساعة | الدوري المصري
قائمة فلسطين لـ كأس العرب - استبعاد لاعب وإصابة آخر واستمرار مدافع القناة ساعة | كأس العرب 2021
قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان يواجهان مانياما الكونغولي في الكونفدرالية ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022