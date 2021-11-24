مرتضى يتحدث عن تجديد بنشرقي وعقوبة شيكابالا وقضايا النادي

تحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك عن تجديد تعاقد أشرف بنشرقي وعقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا وقضية حمدي النقاز وباقي القضايا المرفوعة على النادي.

وقال مرتضى في المؤتمر الصحفي عن بنشرقي: "سيتم عقد جلسة مع أشرف بنشرقي بعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا".

وأضاف "سنستفسر منه إذا كان وقع لناد آخر أم لا، إذا وقع سنقيم له حفل تكريم وإذا لم يحدث فسينتهي الأمر بتجديد عقده".

ورد على سؤال مدى إمكانية قبوله لشروط تعجيزية من بنشرقي للتجديد، قائلا: "بلاش أنا أتسأل السؤال ده".

ولم يتوصل الزمالك لاتفاق مع المغربي على تجديد تعاقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وعن شيكابالا قال: "سيتم اتخاذ إجراء ايجابي فيما يخص رفع الإيقاف عن شيكابالا قريبا".

تتبقى 3 مباريات على نهاية إيقاف شيكابالا محليا، بعدما خاض الزمالك 5 مباريات في الدوري حتى الآن.

وتطرق مرتضى للحديث عن القضايا المرفوعة على النادي قائلا: "قضية حمدي النقاز حُسمت للزمالك ورفض شكواه، لا أعرف كيف تخيل البعض أنه سيحصل على حكم ضد النادي".

وأضاف "تم اتخاذ حكم بخسارة جروس لشكواه من الدرجة الأولى ومع ذلك تجددت الشكوى".

وأكمل "اللجان لم تتابع القضايا الخاصة بالنادي وبالتالي لم يحصل على مستحقاته في قضية محمود عبد المنعم كهربا وأحمد الشناوي".

وأتم "بنيامين أتشيمبونج أوضح في تسجيلات مسجلة أنه أنهى كل أموره المالية مع النادي (عُرض في المؤتمر بالفيديو) ولكن للأسف عدم إدارة الأمور بجدية كان سببا في ذلك مع محاولة البعض تحريض اللاعبين على تجديد شكواهم".

وقررت الوزارة في وقت سابق إعادة مجلس الإدارة السابق، الذي تم حله بسبب "مخالفات مالية" في نوفمبر 2020، لإدارة النادي.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في "مخالفات مالية"، ولكن وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن منصور ضد القرار.

وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور لإدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي

وتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي إلى يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.