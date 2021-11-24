مرتضى: مصطفى محمد يساوي 20 مليون يورو.. هو لا يقل عن صلاح

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مستقبل مصطفى محمد مهاجم الفريق المُعار لصفوف جالاتاسراي التركي.

ويعقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا لأول مرة عقب عودة مجلسه مرة أخرى. (طالع التصريحات مباشرة من هنا)

وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي: "جميع القرارات التي اتخذتها اللجان غير قانونية، الاتحاد الدولي (فيفا) لا يعترف بقرار اللجان".

وأضاف "العقد السابق الخاص بجالاتاسراي لن يعتمده الاتحاد الدولي لأن من قام بالتوقيع عليه ليس عضو مجلس إدارة".

وكان مصطفى قد أعير لجالاتاسراي في يناير الماضي لمدة موسم ونصف مقابل مليوني دولار، مع أحقية الشراء قبل نهاية العام الجاري مقابل 4 ملايين دولار.

وأكمل مرتضى "تم وضع بند في عقده للشراء مقابل 4 مليون دولار، من غير المنطقي بيع مصطفى محمد بهذا الرقم القليل فهو في مرحلة تألق محمد صلاح ويساوي 20 مليون يورو".

وأتم "اللجان السابقة كل دورها تسيير الأعمال، تم رفض عرض لمصطفى محمد بما يقارب 9 مليون يورو ولكني تفاجئت بإعارته مقابل 2 مليون دولار فقط".

المهاجم البالغ 23 عاما سجل 13 هدفا وصنع 1 في 38 مباراة بجميع المسابقات.

وارتبط اسم المهاجم الدولي بعديد الفرق الأوروبية الكبيرة وأبرزها لاتسيو وأتالانتا الإيطالي ومارسيليا الفرنسي.

وقررت الوزارة في وقت سابق إعادة مجلس الإدارة السابق، الذي تم حله بسبب "مخالفات مالية" في نوفمبر 2020، لإدارة النادي.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في "مخالفات مالية"، ولكن وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن منصور ضد القرار.

وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور لإدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي

وتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي إلى يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.