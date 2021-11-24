مرتضى منصور: ليس لدي أزمة مع كارتيرون.. وهذا ما اتفقنا عليه معه

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ليس لديه أزمة مع باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة، وأعلن عن الاتفاق مع الفرنسي على تعيين مدرب عام ومساعد.

ويعقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا لأول مرة عقب عودة مجلسه مرة أخرى. (طالع التصريحات مباشرة من هنا)

وقال مرتضى منصور أثناء المؤتمر الصحفي: "ليس لدي أزمة مع كارتيرون، أمير مرتضى عقد جلسة معه أمس والمدرب أبدى حسن نية بالإستمرار ونرحب باستمراره".

وأضاف "لن يتم السماح بتكرار أي سقطات مرة أخرى لكي يعود الانضباط للفريق الأول من جديد".

وأوضح "سيكون هناك مدرب عام ومدرب مساعد وتم الاتفاق مع كارتيرون على ذلك".

وأتم "سيتم عرض عدد من الأسماء عليه لاختيار من يريده منهم للتواجد في الجهاز المعاون".

وقررت الوزارة في وقت سابق إعادة مجلس الإدارة السابق، الذي تم حله بسبب "مخالفات مالية" في نوفمبر 2020، لإدارة النادي.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في "مخالفات مالية"، ولكن وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن منصور ضد القرار.

وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور لإدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي

وتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي إلى يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.