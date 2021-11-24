مرتضى منصور يحدد موعد انتخابات الزمالك

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 13:49

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

حدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موعد الانتخابات في النادي.

ويعقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا لأول مرة عقب عودة مجلسه مرة أخرى. (طالع التصريحات مباشرة من هنا)

وقال مرتضى خلال المؤتمر عن موعد الانتخابات: "انتخابات نادي الزمالك ستقام أيام 20 و21 و22 يناير 2022".

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وأوضح "الإعلان عن موعد فتح باب الترشح يوم 30 نوفمبر".

وأضاف "من يريد الترشح فليترشح، والجمعية العمومية واعية لاختيار الأصلح".

وأكمل "مجلس الإدارة عقد اجتماعه أمس لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالنادي".

وأتم "اللجان السابقة البعض منهم أجتهد وعمل بقدر ما يستطيع، ولكن هناك حولهم بعض المتربصين ومنهم من قام بتصفية حسابات".

وقررت الوزارة في وقت سابق إعادة مجلس الإدارة السابق، الذي تم حله بسبب "مخالفات مالية" في نوفمبر 2020، لإدارة النادي.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في "مخالفات مالية"، ولكن وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن منصور ضد القرار.

وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور لإدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي

وتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي إلى يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.

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