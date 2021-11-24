يحيى حامد لـ في الجول: مباريات الأهلي والمحلة ذات طابع خاص.. وعودة طالبنا بتحقيق نتيجة إيجابية

أشاد يحيى حامد لاعب غزل المحلة بأداء فريقه أمام الأهلي رغم الخسارة ضمن مباريات الجولة الخامسة.

يحيى حامد النادي : غزل المحلة غزل المحلة

وكان غزل المحلة قد خسر أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري بهدف قاتل في الدقيقة 97.

وقال يحيى حامد لـ FilGoal.com: "دائما ما تكون مباريات المحلة والأهلي على استاد الغزل ذات طابع خاص".

وأضاف "درسنا الأهلي جيدا بالفيديو قبل المباراة، وقدمنا لقاء جيد وكنا الأحق بالتقدم بعدما أضعنا فرصتين خطيرتين".

وكشف يحيى حامد "محمد عودة المدير الفني طالبنا قبل المباراة بتحقيق نتيجة إيجابية، وكانت التعليمات بين الشوطين هي تأكيد على استمرار الأداء الجيد وإحراز التعادل".

وتابع لاعب المحلة "في الشوط الثاني تم تسجيل هدف مباغت لكن تماسكنا واستطعنا تسجيل الأول ومن ثم إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة".

وواصل يحيى حامد "من سوء الحظ استقبلنا هدفا في الدقائق الأخيرة ولكن الفريق بذل مجهود كبير في اللقاء".

وشدد لاعب المحلة "استطعت الحد من خطورة علي معلول الذي لم يظهر بمستواه المعتاد وكانت التعليمات هي مواجهتي له مقابل دخول فوافي إلى وسط الملعب قليلا".

وعن صناعته هدف المحلة أوضح "تحركت على الطرف الأيمن وتلقيت تمريرة محمد فتح وحاول أفشة أن يتفادى حصولي على رمية تماس وبمجرد ما ترك المساحة لي قرر لعب الكرة العرضية".

واختتم يحيى حامد تصريحاته "نتمنى تحقيق موسم والمنافسة على المربع الذهبي أو على الأقل أول ست مراكز في الدوري".