كأس العرب - الإمارات.. هل يعيد التجنيس إنجاز رأسية الطلياني؟

يوم 28 أكتوبر من عام 1989 سيظل محفورا في ذاكرة الجمهور الإماراتي إلى الأبد فشهد ذلك اليوم تأهل الإمارات رسميا إلى كأس العالم 1990 للمرة الأولى في التاريخ والوحيدة حتى الآن.

وتأهل منتخب الإمارات إلى كأس العالم الوحيدة في تاريخه إلى الآن بعدما خطف عدنان الطلياني التعادل من كوريا الجنوبية في المباراة الختامية برأسية كتبت تاريخ لن يمحى من ذاكرة الشعب الإماراتي.

عاد منتخب الإمارات من سنغافورة التي استضافت التصفيات النهائية لكأس العالم عن قارة آسيا وسط استقبال شعبي كبيرة وفرحة إنجاز كرة القدم الأبرز في تاريخ البلاد.

ويسعى الأبيض الإماراتي إلى تكرار الإنجاز التاريخي ولجأ إلى تجنيس ثلاثة لاعبين من أمريكا الجنوبية لحل الأزمة الهجومية يغيب أحدهم عن كأس العرب بسبب الإصابة.

الإنجاز الأبرز

حُرمت الإمارات من تأهل تاريخي إلى كأس العالم 1986 في مشاركتها الأولى بالتصفيات لكن أثبت لاعبو الأبيض أن التألق في تلك التصفيات لم يكن صدفة بعد التأهل إلى مونديال 90 في إيطاليا.

تأهل منتخبان فقط من قارة آسيا وتم تقسيم المنتخبات على ست مجموعات ليتأهل متصدر كل مجموعة للمرحلة الختامية.

نجح منتخب الإمارات تحت قيادة البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا في تصدر مجموعته التي كانت تضم الكويت وباكستان وصعد بفارق الأهداف عن المنتخب الكويتي.

وانضم بعد ذلك منتخب الإمارات إلى منتخبات كوريا الجنوبية وقطر والصين والسعودية وكوريا الشمالية ليقام دوري من دور واحد ويتأهل أول منتخبان إلى المونديال.

تصدرت كوريا الجنوبية التصفيات النهائية بثلاثة انتصارات وتعادلين بـ 8 نقاط "كان الفوز بنقطتين وقتها"، بينما الإمارات حلت ثانيا بـ6 نقاط من انتصار وحيد وأربع تعادلات وبفارق نقطة عن قطر.

خطف عدنان الطلياني بطاقة التأهل للإمارات بعد تسجيل التعادل في شباك كوريا الجنوبية برأسية لن ينساها الجمهور الإماراتي.

وتصدر الطلياني قائمة هدافي الإمارات في التصفيات بتسجيل أربع أهداف ساهموا في تأهل تاريخي للأبيض للمونديال.

الحل في التجنيس؟

لجأ متنخب الإمارات إلى التجنيس من أجل دعم الفريق بلاعبين في المراكز الهجومية لحل المشكلة التهديفية في السنوات الأخيرة.

ويلعب لمنتخب الإمارات في الوقت الحالي الثنائي البرازيلي كايو كانيدو لاعب العين وفابيو دي ليما لاعب الوصل، بالإضافة إلى الأرجنيتني سباستيان تيجالي لاعب النصر وبدأ الثلاثي مشوارهم مع الأبيض في 2020.

ويغيب فابيو دي ليما عن قائمة الإمارات في كأس العرب بسبب تعرضه للإصابة.

ويلعب الأرجنتيني تيجالي في مركز المهاجم الصريح ويبلغ من العمر 36 عاما وبدأ مشواره في العالم العربي عندما انتقل إلى الاتفاق السعودي في صيف 2010 ومنه إلى الشباب بعد عامين.

وبدأ تيجالي مشواره مع كرة القدم الإماراتية مع فريق الوحدة في صيف 2013 وبعد سبع سنوات انتقل إلى النصر.

وشارك تيجالي مع الوحدة الإماراتي في 177 مباراة وسجل 158 هدفا وصنع 31 آخرين، قبل أن ينتقل إلى النصر ويسجل 17 هدفا في 37 مباراة ويصنع 5 آخرين.

أما على المستوى الدولي فشارك في ثماني مباريات دولية حتى الآن ونجح في تسجيل 3 أهداف.

بينما البرازيلي فابيو دي ليما -28 عاما - الذي سيغيب عن البطولة قد شارك مع عدد من الأندية البرازيلي أبرزها فاسكو دا جاما قبل أن ينتقل إلى الوصل الإماراتي في صيف 2014 وحتى الآن.

وخاض دي ليما 175 مباراة مع فريق الوصل وسجل 133 هدفا وصنع 45 آخرين، بينما شارك دوليا مع الإمارات في 15 مباراة وسجل 6 أهداف.

وأخيرا البرازيلي كايو كانيدو -31 عاما- والذي خاض مسيرة كبيرة في الدوري البرازيلي بعدد من الأندية أبرزها بوتافوجو وإنترناسيونالي، انتقل إلى الإمارات عن طريق الوصل في صيف 2014 ولمدة خمسة أعوام قبل أن ينتقل إلى العين في 2019.

ويشارك كانيدو في مركزي المهاجم والجناح ونجح في تسجيل 3 أهداف مع الإمارات من 13 مباراة دولية، كما سجل 69 هدفا وصنع 20 آخرين مع الوصل في 121 مباراة، وحاليا لعب لفريق العين في 49 مباراة وسجل 14 وصنع 6 آخرين.

ويظهر من أرقام اللاعبين الثلاثة قدرتهم التهديفية الكبيرة وهو ما كان يبحث عنه منتخب الإمارات في الفترة الأخيرة.

ويسعى منتخب الإمارات في أن يجد ضالته وحل مشكلته الهجومية مع الثلاثي اللاتيني المجنس.

مارفيك وحلم إنجاز بيريرا

يتولى الهولندي بيرت فان مارفيك القيادة الفنية لمنتخب الإمارات في ولايته الثانية، طموحات كبيرة على عاتق المدير الفني الذي حصد وصافة كأس العالم 2010 مع منتخب هولندا.

ويأمل منتخب الإمارات في تكرار إنجازه التاريخي بالتأهل إلى كأس العالم 2022 وأن يعدي مارفيك إنجاز كارلوس ألبرتو بيريرا صاحب التأهل لمونديال 90.

وينافس المنتخب الإماراتي بقوة من أجل التأهل إلى الملحق بعد فوزه الهام ضد لبنان ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات وقبل أربع جولات من النهاية، إذ ارتفع رصيد الأبيض إلى ست نقاط بفارق نقطة عن لبنان.

تولى بيرت فان مارفيك قيادة الإمارات في الولاية الأولى من مارس 2019 وحتى ديسمبر من العام نفسه، قبل أن تتم إقالته بسبب سوء النتائج وخروجه من الدور الأول من بطولة خليجي 24.

ورغم إخفاق مارفيك السابق إلا أن المنتخب الإماراتي عاد ليتعاقد مع المدرب الهولندي من جديد بعد عام في ديسمبر 2020 وحتى الآن.

وربما أبرز ما دفع الإمارات للتعاقد مع المدرب الهولندي هو خبراته الكبيرة بعد الوصول لنهائي كأس العالم 2010 مع هولندا، بالإضافة لأنه ليس غريبا على الكرة العربية.

إذ نجح مارفيك في قيادة السعودية من قبل في الفترة من 2015 إلى 2017 ونجح في التأهل بالأخضر إلى كأس العالم في روسيا بعد إنهاء التصفيات في المركز الثاني متفوقا على أستراليا وبفارق نقطة عن اليابان متصدرة المجموعة، لكنه رحل بسبب خلافات مع الاتحاد السعودي وقتها.

بالطبع آمال الجمهور الإماراتي الكبرى مع مارفيك هي التأهل لكأس العالم 2022 وإعادة إنجاز 1990، ولكن تبقى طموحات التتويج بلقب العرب مسيطرة في الوقت الحالي.

كأس العرب

لا يوجد تاريخ كبير للمنتخب الإماراتي في كأس العرب إذ لم يشارك سوى مرة وحيدة عام 1998 والتي أقيمت في قطر أيضا.

حصد منتخب الإمارات في مشاركته الوحيدة ببطولة كأس العرب المركز الرابع من أصل 12 منتخبا مشاركين.

وتفوق الأبيض في دور المجموعات بعد تصدر مجموعته التي ضمت منتخبي السودان والمغرب تحت 23 عاما وتأهل بفارق الأهداف بفوز ضد السودان وخسارة من منتخب المغرب الأولمبي.

وخسر منتخب الإمارات بعد ذلك في مباراة نصف النهائي أمام قطر مستضيف البطولة بنتيجة 2-1 قبل أن يخسر في مباراة تحديد الميدالية البرونزية 4-1 أمام الكويت.

وتدخل الإمارات في مشاركتها الثانية من بطولة كأس العرب في المجموعة الثانية بجوار منتخبات تونس وسوريا وموريتانيا ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي.

قائمة الإمارات

أعلن مارفيك قائمة منتخب الإمارات بقيادة إسماعيل مطر وشهدت غياب دي ليما أحد أبرز النجوم بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأبيض كالآتي:

حراسة المرمى: علي خصيف - خالد عيسى - محمد الشامسي

الدفاع: بندر الأحبابي - محمد برغش - عبد العزيز هيكل - شاهين عبد الرحمن - محمد العطاس - وليد عباس - مهند سالم - محمود خميس - ماجد راشد.

الوسط: علي سالمين - عبد الله رمضان - عبد الله حمد - إسماعيل مطر - طحنون الزعابي - محمد جمعة - خليل إبراهيم.

الهجوم: كايو كانيدو - علي صالح - علي مبخوت - سبيستيان تيجالي.

النسخة الحالية

يستهل منتخب الإمارات مشواره في كأس العرب بمواجهة قوية منتظرة أمام سوريا يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري.

وكان أخر لقاء قد جمع بين المنتخبين في سبتمبر الماضي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أما ثاني مباريات المنتخب الإماراتي فستكون أمام منتخب موريتانيا يوم 3 ديسمبر وأخيرا يختتم مواجهات المجموعة يوم 6 ديسمبر بمواجهة منتخب تونس.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي المقرر إقامته يوم 10 من شهر ديسمبر المقبل.

وحال تأهل منتخب الإمارات سيواجه أحد فرق المجموعة الأولى والتي تضم 4 فرق من آسيا وبالتأكيد هناك تاريخ مواجهات كبير بينهم.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والعراق وعمان والبحرين.

وأخيرا سيظل البحث عن إجابة سؤال هل يعيد تجنيس الثلاثي تاريخ إنجاز رأسية الطلياني؟