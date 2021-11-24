تياجو ألكانتارا يوضح الفارق بين كلوب وجوارديولا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 12:32

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - بيب جوارديولا

تحدث تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول عن الفوارق بين مدربه الحالي يورجن كلوب وبيب جوارديولا مدربه السابق في بايرن ميونخ.

وقال تياجو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كنت محظوظا باللعب لأندية كبيرة ومع لاعبين عظماء. كل فريق لديه أسلوب لعب مختلف عن الفرق الأخرى، والفريق الواحد نفسه يغير من أسلوب لعبه بين الحين والآخر".

وأضاف الإسباني "فلسفة بيب جوارديولا على سبيل المثال تختلف عن فلسفة كارلو أنشيلوتي، وكذلك الأمر بالنسبة لتيتو فيلانوفا وهانز فليك".

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وأردف "هذه الفرق حققت نجاحات كبيرة بوجود لاعبين رائعين. الفارق هو إلى أي مدى ستذهب في البطولات الأوروبية وكيف يكون أداؤك في كل مباراة".

وأكمل "برشلونة وبايرن يفرضان سيطرتهما على مجريات اللعب، وليفربول أيضا يميل إلى ذلك. لقد انتقلت لفريق حقق العديد من الألقاب ويطمح لإضافة المزيد".

وتابع "ليفربول يمتلك نفس الرغبة والروح التنافسية التي لمستها في برشلونة وبايرن أيضًا".

وواصل "هناك أوجه تشابه وبعض الفروقات بين كلوب وجوارديولا. كلاهما لديه شخصية فريدة ويعرف كيف يخرج أفضل ما لدى لاعبيه ويساعدهم في المواقف الصعبة، ولكن لكل منهما أسلوبه وفلسفته الخاصة".

واستمر "جوارديولا يعتمد على الاستحواذ في المقام الأول، أما كلوب فيولي أهمية كبيرة للحماس والضغط والشراسة الهجومية بجانب السيطرة على اللعب، وهذا أمر رائع. كلاهما يطبق فلسفته بأفضل طريقة ممكنة".

وعن سبب انضمامه لليفربول، أوضح "لأنني أريد أن أفوز، وأردت أن أخوض تحديا جديدا. أردت لعب كرة قدم مختلفة وكنت متحمسًا للعب تحت قيادة كلوب والتعرف على فلسفته".

وأتم "الشيء الجيد في كرة القدم هو أنك بإمكانك تعلم أشياء جديدة كل يوم، في النهاية تظل رغبتي الأولى هي الفوز، فلم لا أفوز هنا مع يورجن وزملائي في الفريق؟".

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