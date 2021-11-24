تشافي: خاطرت بمشاركة ديمبيلي أمام بنفيكا.. وسعيد بمستوى اللياقة البدنية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 12:18

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته بأداء الفريق ومستوى اللياقة البدنية حتى الدقيقة الأخيرة رغم النتيجة المخيبة للآمال.

وكان برشلونة قد تعادل سلبيا بدون أهداف أمام بنفيكا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، إذ يتأزم موقف الفريق الكتالوني الذي يحتاج للفوز خارج ملعبه ضد بايرن ميونيخ للتأهل.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي: "رغم النتيجة المخيبة للآمال، ظهر الجميع بشكل جيد واجتازوا الاختبار سالمين".

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وأضاف "اليوم رأيت أنه لا توجد مشاكل جسدية في الشوط الثاني وسعيد بمستوى اللياقة البدنية".

وأوضح تشافي "اليوم ظهور اللاعبين بلياقة بدنية قوية حتى الدقيقة 95، برشلونة صنع الفرص وحاول حتى الثواني الأخيرة".

وعن مشاركة عثمان ديمبيلي أوضح "بالفعل خاطرت بمشاركته في المباراة لأنه ليس سليم بنسبة 100%".

وتابع "لقد غير من ديناميكية اللعب وصنع العديد من الفرص، لكن من العار أن الهدف لم يأت من تمريراته العرضية".

وكان ديمبيلي قد غاب عن الأشهر الأربعة الأولى من الموسم بسبب الإصابة قبل أن يعود ويتعرض لانتكاسة أخرى أبعدته لمدة ثلاثة أسابيع.

وواصل تشافي "كان هناك خطر أن يتعرض ديمبيلي لانتكاسة أخرى".

وعن إمكانية التجديد كشف "دعونا نرى ما سيحدث، لقد تحدثت معه وهو سعيد للغاية".

واختتم تصريحاته "بالنسبة لي هو قطعة أساسية، وعندما يكون في الملعب يصنع الفارق ويخلق الكثير من الفرص".

ويخرج برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وفي حالة فوزه أو تعثر بنفيكا يتأهل لثمن النهائي أما في حالة فوز بنفيكا وتعثر برشلونة ينتقل الفريق الكتالوني إلى الدوري الأوروبي.

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