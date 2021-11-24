حوار في الجول - تاوامبا يختار أفضل أهدافه مع التعاون وهل ينضم إلى الزمالك

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 12:00

كتب : أحمد رجب

لياندر توامبا - التعاون السعودي

لياندر تاوامبا أحد أبرز المهاجمين في الدوري السعودي بأهدافه التي تملأ الضجيج في الملاعب السعودية.

ليندر تاوامبا

النادي : التعاون

التعاون

هداف الدوري السعودي حتى الآن مناصفة مع أوديون إيجالو برصيد 9 أهداف بالدوري هو ضيف FilGoal.com.

الكاميروني يتحدث عن أفضل أهدافه مع سكري القصيم، ورسالته إلى جماهير التعاون. ويجيب عن السؤال الأبرز هل سينضم للزمالك في حال وجود عرض رسمي؟

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* التعاون سيشارك للمرة الثالثة في دوري أبطال آسيا، حدثنا عن هذا؟

أنا سعيد للغاية لمشاركة التعاون للمرة الثالثة في دوري أبطال آسيا، تلقيت هذا الخبر وكان هناك العديد من المشاعر الكثير بالنسبة لي، خاصة وأننا لم أحظى بفرصة المشاركة في آخر نسخة شارك بها سكري القصيم، لذا أعتقد أنها فرصة مميزة للغاية للاستمتاع والمنافسة في هذه البطولة.

* ما هو أفضل هدف سجلته بقميص التعاون منذ انضمامك للفريق؟

من الصعب اختيار أفضل هدف سجلته بقميص التعاون، فالأهداف جميعها جميلة وذو أهمية كبيرة بالنسبة لي وللنادي، ولكن بعد التفكير الكثير، يمكنني اختيار هدفي أمام الاتحاد في نهائي كأس الملك خلال نهائي البطولة والتي انتصر فيها الفريق بهدفين لهدف.

* ما هي رسالتك لجمهور التعاون؟

رسالتي لجماهير التعاون ستكون، بعد كل الدعم الذي يقدموه للفريق دون أية قيود أو شروط، تقديري الشديد لهم والرغبة في إسعادهم دائمًا كلما أتيحت لي الفرصة في كل مرة.

* هل ساهم وجود كاكو في زيادة الفعالية الهجومية، وأشرح لنا سر الانسجام الكبير بينكم؟

كاكو لاعب رائع، لقد ساهم في زيادة القوة الهجومية للفريق منذ وصوله، نحن نفهم بعضنا البعض كلاعبين محترفين، لكنني لن أسمى ذلك الأمر التناغم الكبير.

* أخبرنا عن شعورك بالانضمام إلى منتخب الكاميرون لأول مرة منذ فترة طويلة؟

أنه لمن دواعي سروري، أن تلقيت نبأ دعوتي لتمثيل المنتخب الكاميروني في الفريق الأول، وذلك بعد سنوات عديدة من العمل والتضحيات الكثيرة. وانضم تاوامبا لمعسكر المنتخب الكاميروني للمرة الأولى وذلك خلال شهر نوفمبر.

* ما هو أقوى فريق لعبت ضده في الدوري السعودي؟

من الصعب اللعب ضد جميع الفرق في الدوري السعودي لأنهم لديهم جميعًا لاعبين جيدين للغاية وهو ما يفسر المستوى المميز للدوري.

* ماذا لو عرض عليك كارتيرون الانضمام للزمالك هل توافق على ذلك؟

الزمالك هو أحد الأندية الإفريقية التاريخية وأعتقد أنه إذا أتيحت لي فرصة اللعب هناك فسيكون من دواعي سروري. ولكني الآن سعيد هنا وأعتزم الاستمرار مع التعاون.

التعاون لياندر توامبا - التعاون السعودي حوار في الجول
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