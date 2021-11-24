صلاح يبحث عن رقم قياسي جديد أمام بورتو

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 11:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بورتو

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه بورتو في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ويحل بورتو ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، علما بأن الفريق الإنجليزي تأهل لدور الـ16 منذ الجولة الرابعة.

لو نجح صلاح في تسجيل هدف في شباك الفريق البرتغالي سيرفع رصيده من الأهداف في مرحلة المجموعات إلى 6 أهداف ليعادل رقم روبرتو فيرمينو القياسي كأكثر لاعبي الريدز تسجيلا في دور المجموعات.

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فقد سجل صلاح 5 أهداف في 4 مباريات حتى الآن، بواقع هدف أمام ميلان و2 أمام بورتو و2 أمام أتليتكو مدريد.

الدولي البرازيلي وصل لهذا الرقم في في موسم 2017-2018، علما بأن صلاح أمام مباراة أخرى أمام ميلان في الجولة الأخيرة.

مشاركة صلاح أمام بورتو بشكل أساسي ليست مؤكدة، في ظل ضمان الفريق تأهله لدور الـ16، فعقب لقاء بورتو سيلعب ليفربول 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي خلال أسبوع، ضد ساوثامبتون وإيفرتون وولفرهامبتون.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول في مؤتمر صحفي: "التأهل لا يعني أننا لن نلعب على الفوز، سنبحث عن الانتصار مثل كل المباريات التي ندخلها".

وأضاف "نحن نحترم المنافسة دائما ولكن علينا التفكير في أنفسنا وجدول مبارياتنا ووضع لاعبينا أولا".

وأتم "كما نعلم جميعا، في هذا الوقت من الموسم، يلعب الطاقم الطبي دورا كبيرا في وضع التشكيل، لذلك سنرى".

سيلعب بورتو، الذي يملك 5 نقاط، من أجل الفوز لمحاولة حسم بطاقة المركز الثاني أمام أتليتكو مدريد صاحب الـ4 نقاط.

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