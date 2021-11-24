الحكم على بنزيمة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ في قضية فالبوينا.. وغرامة مالية

أدانت المحكمة في فرنسا كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي في قضية زميله ماتيو فالبوينا.

وحكمت المحكمة على بنزيمة بالسجن لمدة عام واحد مع إيقاف التنافيذ مع غرامة 75 ألف يورو.

وسيتعين على بنزيمة قضاء العام في السجن حال تكرار الأمر.

وتم الإعلان عن الحكم اليوم بعد اكتمال 3 جلسات.

وقرر محامي بنزيمة الاستئناف على الحكم بعد صدوره.

المحققون قالوا في وقت سابق إن بنزيمة شجع فالبوينا على الدفع لمجموعة من المبتزين للحفاظ على تسجيله الجنسي بعيدا عن الأعين، بينما أنكر مهاجم ريال مدريد ارتكابه لأي فعل خاطئ، واعتبر فريقه القانوني أن التهمة الموجهة ضده عبثية.

وأصر محامي بنزيمة وقتها على براءة موكله التامة من هذا الفعل، مؤكدا أن كل ما عليه في هذه القضية هو تسجيل صوتي واحد لمحادثة بينه وبين فالبوينا، نصحه خلالها بمنع هذا التسجيل موضع الابتزاز من الانتشار، مشددا على عدم تداخله مع أطراف السلوك الإجرامي موضع النقاش في المحاكمة.

وتعود القضية إلى يونيو 2015 حين تلقى فالبوينا مكالمة تهديدية خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا، قال خلالها المتصل أنه يريد التوصل لاتفاق معه وطالبه بتسمية وسيط من اختياره.

ويتهم الادعاء بنزيمة بأنه هو هذا الوسيط، وأنه تم تجنيده لهذه المهمة من المبتزين لإقناع زميله بالدفع، ما ترك مهاجم ريال مدريد متهما بالتواطؤ في هذه العملية.

ريال مدريد يواجه اليوم الأربعاء شيريف تيراسبول المولودفي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.