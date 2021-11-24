المقاولون العرب يكشف إمكانية ضم رامي ربيعة وطاهر محمد طاهر

كشف محمد عادل المشرف العام على فريق المقاولون العرب موقف النادي من إمكانية ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية.

ولم يشارك الثنائي بقميص الأهلي منذ انطلاق الموسم الجاري في الدوري.

وقال محمد عادل عبر قناة صدى البلد: "عودة طاهر محمد طاهر للمقاولون العرب؟ هذا الكلام لم يحدث من قريب أو بعيد، ليس عن طريق وكلاء لاعبين أو غيره ولا يوجد بين النادي أو طاهر أي كلام".

وأضاف "طاهر بالنسبة لنا نجم وهذا ناديه ونرحب به في أي وقت ولو حدث ذلك فهو إضافة لنا بلا شك".

وعن رامي ربيعة أوضح: "آخر مباراة للأهلي تواجد في قائمة الفريق للقاء غزل المحلة، وإذا كان متاحا فهو إضافة لكنه غير وارد حتى الآن".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 5 مباريات.

فيما يحتل ذئاب الجبل المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط من 5 مباريات.