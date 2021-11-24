مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021.. قمة سيتي وسان جيرمان ورحلة ريال مدريد لمولدوفا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 10:24

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي

تستكمل اليوم مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بمواجهات قوية على رأسها قمة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

ويلعب إنتر ميلان مع شاختار دونستيك الأوكراني في تمام الساعة 7:45 مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

ويستضيف بشكتاش منافسه أياكس في تمام الساعة 7:45 مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

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ويلعب مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان في قمة مباريات اليوم الساعة 10:00 مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ويستضيف أتليتكو مدريد نظيره إيه سي ميلان الإيطالي في تمام الساعة 10:00 مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس اكسترا 1.

ويخرج ريال مدريد لمواجهة شيريف في تمام الساعة 10:00 مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن بريميوم 3.

ويلعب ليفربول مع بورتو في تمام الساعة 10:00 مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن بريميوم 2.

ويواجه بوروسيا دورتموند نظيره سبورتنج لشبونة في تمام الساعة 10:00 مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن إكسترا 2.

ويلعب كلوب بروج أمام لايبزيج في تمام الساعة 7:45 مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إنجلش 2.

وفي الدوري الأوروبي، يخرج نابولي لمواجهة سبارتك موسكو الروسي في تمام الساعة 5:30 مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

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