جراحة عاجلة لـ مروان محسن وعلاج تحفظي لـ جنش.. طبيب فيوتشر يكشف تشخيص قوي للإصابتين

كشف محمود الشحات رئيس الجهاز الطبي بنادي فيوتشر لموقف الطبي للاعبي الفريق، حارس المرمى محمود عبد الرحيم "جنش" ومروان محسن بعد إصابتهما أمام إنبي في مباراة الجولة الخامسة من الدوري.

وأوضح "التشخيص المبدئي لإصابة مروان محسن هى كسر في شظية القدم اليسرى مع تمزق من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للكاحل وسوف يخضع لجراحة عاجلة".

كما أوضح "إصابة محمود جنش هى كسر صغير في عظمة الكعب عند موضع المفصل مع وجه القدم مع تمزق عضلات وجه القدم سيخضع لعلاج تحفظي".

خطف إنبي فوزا قاتلا أمام فيوتشر في ختام الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع إنبي رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الثامن.