الخطيب يرد على عودة حسام عاشور وأزمة موسيماني وموقف كهربا وإلغاء عقوبة السوبر

فتح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الكثير من ملفات كرة القدم، ورد على احتمالية فكرة عودة قائد الفريق السابق حسام عاشور، بجانب ما تردد عن وجود أزمات مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وقال الخطيب عبر أون تايم سبورتس: "راض بنسبة كبيرة على فريق الكرة بمعادلة الأرقام، ولكن طموح الأهلي أكبر من ذلك، والأمر يحتاج لتضاعف العمل والعزيمة. ما تحقق تم تحقيقه والأهم هو القادم. كل الفرق تواجه الأهلي بشكل مختلف لذا علينا مضاعفة التركيز والعمل لنظل في المقدمة".

وأوضح "أرى أن موسيماني يسير بشكل جيد، يقوم بإنجازات ويقدم مستوى جيد وأجد هجوما عليه. هناك ذكر للسيئات ولا يوجد ذكر للحسنات أو إشادة".

وشدد "لم يحدث وأن حدث خلافا بين الأهلي وموسيماني. كل ما قاله موسيماني إنه يريد أن يشعر بالاستقرار لكنه لم يطلب أي زيادة في راتبه".

وكشف "أجلنا فكرة التجديد لموسيماني بسبب الانتخابات. موسيماني يرغب في الاستمرار في الأهلي ورغبة الأهلي كذلك. رفعنا قيمة الشرط الجزائي من 3 أشهر إلى 6 أشهر لأنه كان يريد الشعور بالمزيد من الاستقرار. نتحدث في تلك الأمور بعد الانتخابات".

واستدرك "موسيماني قال لنا إنه معجب بعقلية سامي قمصان لذا فضل عدم الاعتماد على مساعده كافين جونسون وهذه اختياراته وله حريته فيها، وكذلك الأمر بالنسبة لتغيير محلل الأداء".

وأردف "عرضنا فكرة إضافة مساعد مع سامي قمصان دون تحديد أسماء لكن موسيماني لم يكن لديه رغبة في ذلك".

وأكد "سامي قمصان هو الشخص المناسب في هذا التوقيت. هو يعرف دور المدرب العام ولا يتخطاه. موسيماني يمنحه مساحة جيدة".

وأكمل "يحدث مناقشة في الصفقات مع موسيماني. بيرسي تاو لاعب هائل ولكني كنت قلقا من قدومه من الدوري الإنجليزي. طبيعة شخصيته سمحت له بالاندماج سريعا واللاعبين أحبوه كثيرا وهو أحب اللاعبين جدا، وكذلك الأمر بالنسبة لميكيسوني".

وكشف "تحدثنا مع موسيماني لبقاء أحمد ياسر ريان لكنه فضل رحيله للحصول على فرصة. كان يرغب في اللعب، ومع عدم قدرتنا على منحه هذا الأمر لم لا نمنحه فرصة في مكان آخر".

وانتقل الخطيب للحديث عن لاعب الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" ليقول: المدير الفني يرى أن هناك توليفة مناسبة في هذا التوقيت، هذا لا يعني أن كهربا لاعب سيء. كهربا تغير فعلا، ويتدرب بجد، ولا يمكن لأحد الحديث في أمر اللعب من عدمه مع موسيماني".

وشدد "كهربا في الفترة الأخيرة ملتزم جدا، ربما جاءت فترة لم يكن يعرف فيها الأهلي بشكل جيد ولكن الأمر تغير الآن".

حسام عاشور ورمضان صبحي وعقوبة السوبر

وانتقل الخطيب للحديث، عن لاعبي الفريق السابقين حسام عاشور ورمضان صبحي، بجانب إلغاء العقوبة الموقعة على الفريق بعد خسارة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وقال الخطيب "آخر 10 مباريات في الموسم الماضي مع مباراة السوبر كان هناك اهتزاز في الأداء لذلك يجب أن يكون هناك هزة بالعقوبة التي تم توقيعها بعد مباراة السوبر. النتائج ظهرت في مباراة إنبي في الكأس وبداية الدوري، ولذلك تم إلغاء العقوبة بعد وصول الرسالة. نفس الأمر حدث بعد مباراة صنداونز والخسارة بخماسية في ظل وجود مارتن لاسارتي بخصم 10% من عقود اللاعبين".

وأكمل "حزنت من رمضان صبحي؟ حزنت عليه. النادي الأهلي لا يقف على أحد، وبعد توفيق الله الأهلي هو من يصنع النجوم. الأهلي لا يحزن على رحيل أحد، من يحزن هو من يرحل عن الأهلي".

وقال الخطيب ردا على إمكانية عودة حسام عاشور للنادي مستقبلا: "من يخطئ في حق الأهلي لا يمكن أن أقبله، لأن الأهلي أهم مني وعلي الحفاظ على تلك المنظومة".

وكشف "حزنت جدا من خسارة الدوري. نزلت للاعبين الملعب لأن في بعض المباريات لم يكن الأداء جيد لكنهم قدموا إنجازات كبيرة، وهم أكثر فريق في مصر لم يرتاح. كان هناك إرهاق بدني وذهني ونفسي، كان هناك حالة من عدم التوفيق وأمور أخرى لا أريد الحديث عنها. أقدر التحكيم جدا، ويجب أن يحصل الحكم على حقه، ويجب أن يحصلوا على مقابل قوي جدا في ظل منظومة دوري المحترفين".

فايلر وموسيماني

وتحدث الخطيب كذلك، عن كواليس رحيل ريني فايلر المدير الفني السابق للفريق، واستقدام موسيماني في مكانه، ليقول: "فايلر مدرب جيد جدا ولكنه رحل لمشكلة أسرية. بعد تفشي فيروس كورونا استقراره لم يعد كما كان وتحدثت معه، وأسرته طلبت منه ألا يبتعد بأكثر من 300 كيلومتر عن منزله. صار من الصعب مع وجود كورونا أن يبعد أن أسرته لذا تحدثنا معه وحسمنا الأمر برحيله وجهزنا البديل. لا يوجد تواصل شخصي مع فايلر ولكن تواصل انساني، وهو يهنئنا بعد كل انتصار".

وشدد "أبلغت فايلر قبل سفره الأخير – الذي كنت رافضا له - أن علينا التجديد بحلول تاريخ معين وإن لم يحدث ذلك علينا أن ننهي الارتباط. قلقت لأننا كنا نقترب من مراحل الحسم لدوري أبطال إفريقيا. هذا دفعنا للتفكير بشكل مختلف. لم أطلب منه كتابة تعهد بالعودة للأهلي".

وأكد "اسم موسيماني تم طرحه من محسن صالح وزكريا ناصف في لجنة التخطيط، أروابارينا كان أقرب اسم لخلافة فايلر، لكننا احتجنا اسم أكثر خبرة بإفريقيا ويعرف الـ 3 فرق المنافسة لنا في دوري أبطال إفريقيا، من الأسماء المرشحة كانت موسيماني وعندما رأيت السيرة الذاتية رأيت إنجازات وبطولات محترمة ولديه قدرة على التعامل مع البطولة. لجنة التخطيط وافقت على الفور على الفكرة".

وأردف "قبل مباراة صنداونز في العودة قابلنا موسيماني على الطائرة وشعرت من حديثه أنه يحب الأهلي، قلت لـ فايلر مازحا (اوعى الراجل ده ينيمك). في لحظة طرح اسمه كبديل لفايلر تذكرت تلك المحادثة".

وفي إطار آخر، قال الخطيب: "المشاعر التي رأيتها من أولادنا (اللاعبين) في لحظة فخر بتحقيق بطولة كبيرة، دوري أبطال إفريقيا العاشرة، أسعدتني جدا جدا، أنهم يفكرون في غيرهم، وهذه هي عظمة النادي الأهلي".

وقال الخطيب تعليقا على رسالة مؤمن زكريا: "لاعب هائل وشخصية جميلة، أشكره جدا على رسالته، حتى عندما دخلت المستشفى بعث لي برسالة. في ظل المحنة التي هو فيها كان ينظر لمحن غيره، والتواصل بيننا كامل. كلفت سيد عبد الحفيظ بالتواصل الدائم معه مثل والدة محمد عبد الوهاب كذلك. مؤمن زكريا وأسرته في قلب النادي الأهلي وفي قلوبنا جميعا ولا نقدر على التخلي عنه وأشعر أن مرضه اختيار من المولى عز وجل".