الخطيب عن أزمة حكم القمة: سنرى حكاما أجانب.. وعلينا وضع مشكلة تعارض المواعيد أمام فيفا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 01:53

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - أليو ديانج

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عما حدث، بعد التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل من محمد عادل حكم مباراة الزمالك والأحمر، التي انتهت لصالح الفريق 5-3.

وقال الخطيب عبر قناة أون تايم سبورتس: ""في آخر مباراة بين الأهلي والزمالك الحكم قدم مباراة جيدة، لا أريد أن أقول جيدة جدا".

وأردف "لكن بعد المباراة رأينا تصريحات درسناها جيدا، وأرسلنا خطابا لاتحاد الكرة ولرابطة الأندية لعلاج الموقف الذي حدث بعد أن انتظرنا إصلاحا لما حدث".

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واستدرك "طلبنا بالفعل حكاما أجانب بناء على مكالمة رئيس الرابطة أحمد دياب بإمكانية فعل ذلك. لدينا ثقة في حكامنا لكن يجب أن يتم توفير موارد لهم. في مباريات القمة بالذات، قد نرى حكما أجنبيا".

وبعدها، تحدث الخطيب عن أزمة محتملة بتعارض مواعيد مباريات كأس العالم للأندية، مع كأس أمم إفريقيا في شهري يناير وفبراير المقبلين.

وقال الخطيب: "نحتاج لتنسيق بين خالد مرتجي وعلاقاته بـ فيفا لمعرفة موعد كأس العالم للأندية والتأكد من عدم تعارضها مع كأس أمم إفريقيا لأن ذلك سيشكل أزمة كبيرة لنا، علينا وضع الأزمة أمامهم".

الأهلي محمود الخطيب محمد عادل الزمالك
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