الخطيب يكشف تطورات العمل في مشروع استاد الأهلي

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 01:03

كتب : FilGoal

محمود الخطيب رئيس الأهلي من حفل افتتاح استاد النادي

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على منصب رئيس القلعة الحمراء في الانتخابات المقبلة التطورات الأخيرة بشأن العمل في مشروع استاد الأهلي.

وقال الخطيب عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "منذ عامين تحدثنا مع أكثر من جهة بخصوص استاد الأهلي وحصلنا على موافقة بالارتفاع المطلوب وهو 30 متر في الشيخ زايد بدلا من 6 متر. المناطق حول الاستاد في النادي بالشيخ زايد حصلنا على تصريح بارتفاع إلى 12 متر".

وأضاف "نحن الآن في مرحلة الرسومات الهندسية للاستاد، وما يليها مرحلة بداية البناء بعد الاستقرار على الرسومات الهندسية. لا نريد استادا يكلفنا أموالا ونخسر بل نريد استاد يجلب لنا الموارد".

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وأكمل "إن شاء الله نبدأ في مرحلة بناء الاستاد في الربع الأخير من عام 2022 ".

وتمنى "أود أن يشارك كل جمهور الأهلي في استاد الأهلي. وسنترك هذا الأمر للجان الاقتصاد بالنادي".

وأتم تصريحاته "سعة الاستاد ستكون من 40 إلى 60 ألف متفرج. ولدينا أكثر من شركة تتنافس على الوجود في اسم الاستاد بجوار اسم الأهلي".

الأهلي استاد الأهلي محمود الخطيب
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