الفوز ضد بايرن ميونيخ أو تعثر بنفيكا.. فرص صعبة لصعود برشلونة

تأزم موقف برشلونة في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعثر بالتعادل السلبي بدون أهداف ضد بنفيكا.

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز على ملعبه كامب نو أمام بنفيكا ليصبح أمام مهمة صعبة في الجولة الأخيرة.

رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بينما بنفيكا في المركز الثالث بـ 5 نقاط والمواجهات المباشرة لصالح الفريق البرتغالي بعد فوزه ذهابا والتعادل إيابا.

ويخرج برشلونة في الجولة الختامية لمواجهة بايرن ميونيخ بينما يستضيف بنفيكا فريق دينامو كييف.

يتصدر بايرن ميونيخ بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة بينما يتذيل دينامو كييف الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ويستعرض لكم FilGoal.com ما يحتاجه برشلونة للتأهل إلى ربع النهائي:

- فوز برشلونة على بايرن ميونيخ بأي نتيجة يؤهله مباشرة دون النظر لمواجهة بنفيكا أمام دينامو كييف.

- في حال تعادل برشلونة أمام بايرن ميونيخ يحتاج لعدم فوز بنفيكا ضد دينامو كييف.

- في حال خسارة برشلونة ضد بايرن ميونيخ لا بديل عن تعثر بنفيكا بالتعادل أو الخسارة ضد دينامو كييف.