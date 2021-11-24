الخطيب يكشف سبب اختياره لـ حسام غالي في قائمته الانتخابية.. وعلاقته مع العامري

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 00:11

كتب : FilGoal

حسام غالي في مران الجونة

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على منصب رئيس القلعة الحمراء في الانتخابات المقبلة أسباب اختياره لحسام غالي نجم القلعة الحمراء السابق ضمن قائمته الانتخابية.

وقال الخطيب عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "اختيار حسام غالي لكي يقوم ببعض أدواري مع فريق الكرة، بمواصفات شخصية حسام غالي، لأنني تعبت في الفترة الماضية. قضى 6 أشهر في شركة الكرة مع ياسين منصور ومصطفى مراد فهمي ولذلك سيكون كذلك المنسق مع شركة الكرة من مجلس الإدارة. ياسين منصور سيختار بديله في شركة الكرة".

وعن اختياره لـ مي عاطف ضمن القائمة قال: "نحضر مي عاطف كشخصية مستقبلية في إدارة الأهلي في ملفي المرأة والطفل. أي مجتمع ينقص فيه دور المرأة يختل".

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وتحدث عن علاقته مع العامري فاروق نائب الرئيس قائلا: "العامري منظم للغاية ودائما مساند دون أي إزعاج. من يقول إن هناك خلافات وصلت للقطيعة بين العامري ومرتجي؟ هذا كلام لا يصح أن يقال. أي بيئة عمل يحدث فيها خلاف".

وأتم تصريحاته "ولكن نلجأ لرأي الأغلبية وأول من يدافعون عن القرار أمام الناس هم من كانوا ضده (على الترابيزة)".

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