الخطيب: لم أحلم يوما أن أكون رئيسا لـ الأهلي

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 23:02

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - رئيس الأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على منصب رئيس القلعة الحمراء في الانتخابات المقبلة عن أنه لم يحلم يوما بتوليه منصب رئيس القلعة الحمراء.

وقال الخطيب عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "لم أحلم يوما أو أتوقع أن أكون رئيسا للأهلي سوى في عام 2017 عندما رشحت نفسي للرئاسة. في تلك الفترة شعرت أن رموز كثيرة داخل النادي تدفعني للوجود بسبب خبرتي السابقة في الوجود في عدة مناصب داخل النادي".

وأضاف "لو خسرت انتخابات الأهلي الماضية؟ كنت سأذهب للنادي بشكل طبيعي. أشعر بأن الأهلي مثل بلدنا في الريف، رائحة الهواء هناك مختلفة".

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وواصل "حاولت رد فضل الأهلي علي بخدمته من خلال مقعد الرئاسة".

وتابع "ربما كان من الخطأ دخولي مجلس الإدارة بعد الاعتزال مباشرة، كان يجب أن أحصل على المزيد من الخبرات قبل دخول المجلس. بعد عامين استقلت وحل صالح سليم مكان عبده صالح الوحش، في انتخابات 92 رغم طلب صالح سليم طلبت التفرغ للعمل وحياتي الشخصية ولذلك لم أدخل انتخابات 1992 أو 1996 قبل دخول انتخابات عام 2000".

وأفصح "صالح سليم لم يترك لي الخيار وحسم خوضي لانتخابات عام 2000".

وأتم حديثه "تفكيري في خوض الانتخابات المقبلة كان متأخرا بعض الشيء لأنني لم أكن أريد أن أنقل هذا التفكير إلى مجلس الإدارة لكي نجعل وقت الانتخابات للانتخابات، قبلها بشهر أو بشهر ونصف فقط".

"قبل فتح باب الترشح بـ 5 أو 6 أيام بدأت في الحديث حول المجموعة التي أريدها معي بعد أن شكلت رؤيتي عن الـ 4 أعوام المقبلة".

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