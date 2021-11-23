كرة سلة - تأهل الاتحاد والأهلي والزمالك.. ومفاجأة خروج الجزيرة وسبورتنج

ودع فريقا الجزيرة وسبورتنج منافسات كأس مصر من الدور ثمن النهائي بينما تأهلت فرق الاتحاد السكندري والأهلي والزمالك.

وتقام منافسات ربع النهائي في شهر مارس المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي والأدوار الأولى من دوري السوبر للمحترفين.

ودافع الاتحاد عن لقبه بالفوز على هيليوبوليس بنتيجة 84-54، بينما حقق الأهلي الفوز على الترام بنتيجة 86-47.

أما الزمالك فنجح في تحقيق الفوز على مصر للتأمين بنتيجة 78-66 في المباراة التي أقيمت على صالة المقاولون العرب.

ونجح أصحاب الجياد في التأهل لمواجهة الأهلي بعد الفوز على جزيرة الورد بصعوبة بنتيجة 74-73، بينما تأهل الاتصالات بعد الفوز على الطيران بنتيجة 83-58.

بينما أبرز مفاجآت ثمن النهائي كانت خروج سبورتنج أمام طلائع الجيش بعد الخسارة بنتيجة 69-64، وودع الجزيرة أمام سموحة بصعوبة بالغة بنتيجة 83-82 في مباراة شهدت ستة أشواط.

وتم تأجيل مواجهة القناة ضد الشمس إلى غدا الأربعاء.