فينجادا لـ في الجول: كيروش والجهاز المعاون وقعوا عقودا مع منتخب مصر.. حديث فيردناند إيجابي ولكن

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 22:49

كتب : أمير عبد الحليم

نيلو فينجادا

شدد نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري على أن حديث ريو فيردناند عن كون كارلوس كيروش يمكن أن يكون حلا مؤقتا لمشاكل مانشستر يونايتد مشيرا إلى أن المدرب البرتغالي ملتزم تماما مع منتخب مصر.

ويتولى كارلوس كيروش مهمة تدريب منتخب مصر منذ سبتمبر الماضي.

وقال فينجادا لـ FilGoal.com: "لا أعلم أي شيء عن وجود مشاكل بخصوص كارلوس كيروش مع منتخب مصر".

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وأضاف "حديث ريو فيردناند اليوم عن كون كيروش حلا مؤقتا لأزمات مانشستر يونايتد إيجابي للغاية ولكن المدرب البرتغالي ملتزم مع منتخب مصر منذ اليوم الأول".

وأتم "كيروش وكل أعضاء الجهاز المعاون له وقعوا على عقود مع الاتحاد المصري لكرة القدم".

فيرديناند قال في تصريحات مصورة: "أعتقد أنه إذا طلب فريق مثل مانشستر يونايتد شخصا مثل كارلوس كيروش فإنه سيتخلى عن كل ما يفعله من أجله، سيكون حلا مؤقتا لمشاكل مانشستر يونايتد".

وتولى كيروش تدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدري ولعب 5 مباريات لم يخسر خلالها، ويستعد للمشاركة مع الفراعنة في كأس العرب وكأس الأمم الإفريقية والدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، خلال الشهور الأربعة المقبلة.

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وتحدث مدافع يونايتد السابق عن أنباء تولي ماوريتسيو بوكيتينو منصب المدير الفني للشياطين الحمر خلفا لأولي جونار سولشاير "لا أعتقد أن بوكيتينو سيغادر باريس سان جيرمان خلال الموسم".

وتابع فيرديناند "أعتقد أنه ممتن لفرصة التواجد في باريس سان جيرمان، لديه الكثير من الأشياء هناك لذا عليه أن يحترم ذلك".

وأتم "الأمر يتعلق بما يريده باريس سان جيرمان أيضا لأن النادي الفرنسي ليس من النوع الذي سيتخلى عن مدربه".

وأعلن مانشستر يونايتد عن رحيل مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير عن منصبه بشكل رسمي يوم الأحد.

وشدد النادي في بيان "أولي سيظل دائما أسطورة في مانشستر يونايتد، ونحن نشعر بالحزن أننا وصلنا لهذا القرار الصعب".

وأكمل "الأسابيع القليلة الماضية كانت مخيبة، لكنها لا يجب أن تمحي العمل الذي قام به سولشاير على مدار 3 سنوات لبناء الأساس من أجل النجاح طويل المدى".

وأردف النادي "سولشاير يرحل مع شكرنا المخلص على مجهوده كمدرب، وكل تمنياتنا له بالتوفيق في المستقبل. مكانه في تاريخ النادي دائما ما سيكون محفوظا، ليس فقط كلاعب بل كرجل رائع ومدرب منحنا الكثير من اللحظات الجيدة. سيكون دائما مرحبا به في أولد ترافورد كجزء من عائلة مانشستر يونايتد".

وأتم النادي بيانه "مايكل كاريك سيقود الفريق في المباريات المقبلة، بينما يبحث النادي عن تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم".

ولم يفز سولشاير سوى مرة وحيدة في آخر 7 مباريات للفريق في الدوري، وآخر هزائمه كانت ضد واتفورد بنتيجة 4-1 أمس السبت.

ويترك سولشاير يونايتد في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

وتولى سولشاير تدريب مانشستر يونايتد في 19 ديسمبر 2018، كمدرب مؤقت خلفا للراحل آنذاك جوزيه مورينيو.

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