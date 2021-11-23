الخطيب: حديث البعض عن أسرتي ضايقني كثيرا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 22:47

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - الأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على منصب رئيس القلعة الحمراء في الانتخابات المقبلة عن شعوره بالحزن بسبب حديث البعض عن عائلته.

وقال الخطيب عبر حواره مع قناة أون تايم سبورتس 1: "حديث البعض عن أسرتي ضايقني كثيرا، لا أريد أن أقول إنني أعتذر لهم لكنهم تفهموا وجودي بالعمل العام وما يمكن أن نقابله، والأهلي يستحق مننا تلك التضحية".

وأضاف "النادي الأهلي مسيرة حب ومسيرة عمل وطموح دائم لما هو أفضل".

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وتابع "صفوت عبد الحليم من أكثر اللاعبين الذين عاصرتهم موهبة".

وأكمل "أحيانا تكون هناك وجهات نظر مختلفة لكن الأصل موجود في علاقتي مع زملاء الملعب".

واستمر في تصريحاته "بعد أن اعتزل جيلي لعبت مع الجيل الأصغر وكان هناك علاء ميهوب ومحمد عباس وكانا سببا في إراحتي في الملعب بعد اعتزال زملائي".

وأفصح "اللاعب الذي أثر في جدا كان بيليه. كنت أركب الأتوبيس بتعريفة من عين شمس لميدان الأوبرا لكي أدخل السينما وأحضر الربع الساعة التي كانت تذاع لبيليه ثم أرحل دون حضور الفيلم".

وواصل "لم أشعر يوما ما أنني سأكون محمود الخطيب، أحيانا أخشى أنني لا أستحق كل ذلك أو أشعر أنني قصرت في مسيرتي في الملعب أو خارجه".

وأتم تصريحاته "الـ 4 سنين الماضية رغم صعوبتهم لكن تحقق فيهم الكثير من الإنجازات".

الأهلي محمود الخطيب
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