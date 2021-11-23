رجل دوري الأبطال الأول - أرقام رونالدو القياسية بعد هدفه أمام فياريال

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 22:18

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد

واصل كريستيانو رونالدو تألقه مع مانشستر يونايتد أمام فياريال في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

رونالدو سجل هدفه الخامس مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسجل ابن الـ36 عاما 9 أهداف مع مانشستر يونايتد منذ عودته في 14 مباراة مع صناعة هدفين.

أخبار متعلقة
دوري الأبطال - رونالدو وسانشو يحلقان بـ مانشستر يونايتد إلى الإقصائيات بالفوز على فياريال جارديان: مانشستر يونايتد يتفاوض مع فالفيردي لخلافة سولشاير حتى نهاية الموسم تشكيل دوري الأبطال - فان دي بيك أساسيا.. ورونالدو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام فياريال فيرديناند يتحدث عن إمكانية تولي كيروش تدريب مانشستر يونايتد

هدف رونالدو هو الـ799 في مسيرته الكروية وأصبح أول لاعب يسجل في أول 5 مباريات لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا منذ واين روني في 2010.

وسجل كريستيانو رونالدو 10 أهداف في موسم واحد للموسم الـ17 على التوالي.

رونالدو سجل 127 هدفا وصنع 71 آخرين في 305 مباراة مع مانشستر يونايتد طوال مسيرته.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
رجل دوري الأبطال الأول - أرقام رونالدو القياسية بعد هدفه أمام فياريال قطار بايرن يعبر الثلوج ويهزم دينامو كييف في دوري الأبطال مباشر دوري الأبطال - تشيلسي (3) - (0) يوفنتوس.. اكتساح من البلوز مباشر دوري الأبطال - برشلونة (0)-(0) بنفيكا.. فرينكي يهدر رأسية دوري الأبطال - رونالدو وسانشو يحلقان بـ مانشستر يونايتد إلى الإقصائيات بالفوز على فياريال تشكيل دوري الأبطال – زياش أساسي مع تشيلسي.. وثنائي في هجوم يوفنتوس
أخر الأخبار
النصر يفسخ تعاقده مع حمد الله 26 دقيقة | الوطن العربي
الخطيب: لم أحلم يوما أن أكون رئيسا لـ الأهلي 26 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - تأهل الاتحاد والأهلي والزمالك.. ومفاجأة خروج الجزيرة وسبورتنج 32 دقيقة | الدوري المصري
فينجادا لـ في الجول: كيروش والجهاز المعاون وقعوا عقودا مع منتخب مصر.. حديث فيردناند إيجابي ولكن 39 دقيقة | منتخب مصر
الخطيب: حديث البعض عن أسرتي ضايقني كثيرا 41 دقيقة | الدوري المصري
رجل دوري الأبطال الأول - أرقام رونالدو القياسية بعد هدفه أمام فياريال ساعة | أوروبا
لقاء ركلات الجزاء والإصابات القوية.. إنبي يهزم فيوتشر في الـ+90 ساعة | الدوري المصري
قطار بايرن يعبر الثلوج ويهزم دينامو كييف في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022