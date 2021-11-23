رجل دوري الأبطال الأول - أرقام رونالدو القياسية بعد هدفه أمام فياريال
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 22:18
كتب : FilGoal
واصل كريستيانو رونالدو تألقه مع مانشستر يونايتد أمام فياريال في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.
كريستيانو رونالدو
النادي : مانشستر يونايتد
رونالدو سجل هدفه الخامس مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وسجل ابن الـ36 عاما 9 أهداف مع مانشستر يونايتد منذ عودته في 14 مباراة مع صناعة هدفين.
هدف رونالدو هو الـ799 في مسيرته الكروية وأصبح أول لاعب يسجل في أول 5 مباريات لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا.
وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا منذ واين روني في 2010.
وسجل كريستيانو رونالدو 10 أهداف في موسم واحد للموسم الـ17 على التوالي.
رونالدو سجل 127 هدفا وصنع 71 آخرين في 305 مباراة مع مانشستر يونايتد طوال مسيرته.
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