لقاء ركلات الجزاء والإصابات القوية.. إنبي يهزم فيوتشر في الـ+90

خطف إنبي فوزا قاتلا أمام فيوتشر في ختام الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

وافتتح إنبي التسجيل عن طريق جون إيبوكا من ركلة جزاء قبل أن يسجل أيمن الصفاقسي التعادل وتقدم إيبوكا مجددا لإنبي في الوقت القاتل من ركلة جزاء جديدة.

ورفع إنبي رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الثامن.

وشهد اللقاء تعرض ثنائي فيوتشر مروان محسن ومحمود جنش لإصابة قوية أدت إلى استبدالهما اضطراريا.

وبدأ اللقاء متوازنا بين الفريقين ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين في الربع ساعة الأولى.

وأهدر مروان محسن هدفا محققا في الدقيقة 19 بتسديدة قوية ولكن تصدى لها محمود جاد ببراعة.

وبعد دقيقتين فقط احتسب محمد عادل حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح إنبي بعد تدخل محمد عبد المنعم.

وافتتح جون إيبوكا التسجيل في الدقيقة 21 من ركلة جزاء بعد تسديدها على يسار محمود جنش.

وفي الدقيقة 29 طالب لاعبو فيوتشر بركلة جزاء بسبب لمسة يد على مدافع إنبي ولكن بعد السماع لتقنية الفيديو طالب محمد عادل باستئناف اللعب.

وفي هجمة مرتدة في الدقيقة 37 كاد جوزيف نجويم أن يفتتح التسجيل بعرضية أرضية مرت من محمود جاد ولكن ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس إنبي.

وفي الدقيقة 44 تعرض مروان محسن لإصابة قوية في كاحل القدم تسببت في استبداله اضطراريا.

وبدأ فيوتشر الشوط الثاني مهاجما بحثا عن التعادل مع تراجع إنبي للدفاعات.

ونجح فيوتشر في إدراك التعادل بالفعل في الدقيقة 56 عن طريق أيمن الصفاقسي بعد عرضية أرضية من محمد فاروق.

وحاول فيوتشر التقدم بعد إدراك التعادل لخطف نقاط المباراة.

وخلال هجمة مرتدة منظمة لفريق إنبي احتسب محمد عادل ركلة جزاء جديدة بسبب إعاقة محمد عبد المنعم لجون إيبوكا في الدقيقة 85.

وتعرض محمود جنش لإصابة قوية في وجه القدم ولم يستكمل اللقاء ليشارك محمود حمدي بدلا منه في الدقيقة 90.

ونجح جون إيبوكا في خطف نقاط المباراة في الدقيقة 91 بعد تسجيل ركلة الجزاء.

ويحل فيوتشر ضيفا على الجيش مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة، بينما يستضيف إنبي فريق بيراميدز مساء الأحد في نفس الجولة.