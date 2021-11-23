قطار بايرن يعبر الثلوج ويهزم دينامو كييف في دوري الأبطال

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 21:57

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

واصل قطار بايرن ميونيخ الألماني دهس منافسيه وحقق الفريق الفوز على دينامو كييف الأوكراني بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت المباراة في أجواء مناخية قاسية وسط الثلوج التي غطت ملعب مجمع أولمبيسكي الوطني في كييف.

وارتفع رصيد بايرن إلى النقطة 15 في الصدارة بعدما حقق 5 انتصارات متتالية.

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بينما تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

تقدم بايرن في الدقيقة 14 بهدف رائع سجله روبرت ليفاندوفسكي بضربة خلفية مزدوجة.

ثم أضاف كينجسلي كومان الهدف الثاني للعملاق الألماني في الدقيقة 42.

أما هدف دينامو كييف الوحيد جاء عن طريق ميرسيا لوسيسكو.

ويلعب بايرن ميونيخ في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد برشلونة الإسباني في ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ دينامو كييف دوري أبطال أوروبا
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