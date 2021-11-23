دوري الأبطال - رونالدو وسانشو يحلقان بـ مانشستر يونايتد إلى الإقصائيات بالفوز على فياريال

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 21:51

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

فاز مانشستر يونايتد على فياريال بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

فوز أمن صعود مانشستر يونايتد للأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

سجل لمانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو وجادون سانشو.

دفع مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت بثلاثي في الوسط سكوت مكتومناي وفريد ودوني فان دي بيك مع مارسيال وسانشو ورونالدو في الهجوم.

ديفيد دي خيا كان الرجل الأول في مانشستر يونايتد خلال الشوط الأول بتصديه لتسديدة من جوميز مع الدقيقة العاشرة.

وعاد الحارس الإسباني للتألق من جديد بالتصدي لتسديدة تريجيروس مع الدقيقة 31.

فياريال واصل سيطرته في الشوط الثاني واستمر دي خيا في التألق أمام تريجيروس تارة ودنجوما مرة أخرى.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة استغل رونالدو خطأ من رولي في الخروج من المرمى ليسقط الكرة في الشباك معلنا تقدم مانشستر يونايتد.

هدف رونالدو هو الـ799 في مسيرته الكروية وأصبح أول لاعب يسجل في أول 5 مباريات لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا منذ واين روني في 2010.

وسجل كريستيانو رونالدو 10 أهداف في موسم واحد للموسم الـ17 على التوالي.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، سجل جادون سانشو الهدف الثاني ليؤمن الفوز لمانشستر يونايتد.

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة العاشرة في الصدارة ويضمن صعوده للدور الثاني بينما توقف رصيد فياريال عند 7 نقاط في المركز الثاني وينتظر المباراة الأخيرة مع أتلانتا.

مانشستر يونايتد فياريال دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
رجل دوري الأبطال الأول - أرقام رونالدو القياسية بعد هدفه أمام فياريال قطار بايرن يعبر الثلوج ويهزم دينامو كييف في دوري الأبطال مباشر دوري الأبطال - تشيلسي (3) - (0) يوفنتوس.. اكتساح من البلوز مباشر دوري الأبطال - برشلونة (0)-(0) بنفيكا.. فرينكي يهدر رأسية دوري الأبطال - رونالدو وسانشو يحلقان بـ مانشستر يونايتد إلى الإقصائيات بالفوز على فياريال تشكيل دوري الأبطال – زياش أساسي مع تشيلسي.. وثنائي في هجوم يوفنتوس
أخر الأخبار
النصر يفسخ تعاقده مع حمد الله 25 دقيقة | الوطن العربي
الخطيب: لم أحلم يوما أن أكون رئيسا لـ الأهلي 25 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - تأهل الاتحاد والأهلي والزمالك.. ومفاجأة خروج الجزيرة وسبورتنج 31 دقيقة | الدوري المصري
فينجادا لـ في الجول: كيروش والجهاز المعاون وقعوا عقودا مع منتخب مصر.. حديث فيردناند إيجابي ولكن 38 دقيقة | منتخب مصر
الخطيب: حديث البعض عن أسرتي ضايقني كثيرا 40 دقيقة | الدوري المصري
رجل دوري الأبطال الأول - أرقام رونالدو القياسية بعد هدفه أمام فياريال ساعة | أوروبا
لقاء ركلات الجزاء والإصابات القوية.. إنبي يهزم فيوتشر في الـ+90 ساعة | الدوري المصري
قطار بايرن يعبر الثلوج ويهزم دينامو كييف في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022