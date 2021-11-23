دوري الأبطال - رونالدو وسانشو يحلقان بـ مانشستر يونايتد إلى الإقصائيات بالفوز على فياريال

فاز مانشستر يونايتد على فياريال بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

فوز أمن صعود مانشستر يونايتد للأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

سجل لمانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو وجادون سانشو.

دفع مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت بثلاثي في الوسط سكوت مكتومناي وفريد ودوني فان دي بيك مع مارسيال وسانشو ورونالدو في الهجوم.

المباراة الأولى بعد رحيل سولشاير... 📋تشكيل مانشستر يونايتد أمام فياريال - رونالدو ومارسيال يقودان خط الهجوم#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/4V0NtEZet3 — FilGoal (@FilGoal) November 23, 2021

ديفيد دي خيا كان الرجل الأول في مانشستر يونايتد خلال الشوط الأول بتصديه لتسديدة من جوميز مع الدقيقة العاشرة.

وعاد الحارس الإسباني للتألق من جديد بالتصدي لتسديدة تريجيروس مع الدقيقة 31.

فياريال واصل سيطرته في الشوط الثاني واستمر دي خيا في التألق أمام تريجيروس تارة ودنجوما مرة أخرى.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة استغل رونالدو خطأ من رولي في الخروج من المرمى ليسقط الكرة في الشباك معلنا تقدم مانشستر يونايتد.

هدف رونالدو هو الـ799 في مسيرته الكروية وأصبح أول لاعب يسجل في أول 5 مباريات لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا منذ واين روني في 2010.

وسجل كريستيانو رونالدو 10 أهداف في موسم واحد للموسم الـ17 على التوالي.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، سجل جادون سانشو الهدف الثاني ليؤمن الفوز لمانشستر يونايتد.

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة العاشرة في الصدارة ويضمن صعوده للدور الثاني بينما توقف رصيد فياريال عند 7 نقاط في المركز الثاني وينتظر المباراة الأخيرة مع أتلانتا.