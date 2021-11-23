خوان براون: التعادل بداية لننطلق إلى الأمام وواجهنا ظروفا صعبة

عبر خوان براون المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن رضائه لمستوى اللاعبين الذين أظهروا شخصية قوية.

وتعادل الإسماعيلى مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال خوان براون عقب المباراة: "تلك بداية لننطلق إلى الأمام حيث واجهنا ظروفا صعبة قبل المباراة بإصابة عبد الرحمن مجدي الذى يعد أحد أفضل اللاعبين وأثناء المباراة أيضا بطرد محمد دسوقى وإصابة أحمد مصطفى".

وتابع "محمد فوزي حارس المرمى أدى مباراة كبيرة جدا، فنحن نمتلك حارسين بينهما منافسة كبيرة وهما على أعلى مستوى".

وأكمل "من الصعب للغاية أن تلعب منقوصا بعد طرد أحد لاعبينا لما يزيد عن 70 دقيقة، ورغم ذلك صنعنا فرصا وتقدمنا بهدف ثم تعادلنا وفى النهاية تلك هى كرة القدم".

وأشار "أحترم الجماهير جدا ويذكروني بالجماهير في بلدي تملؤهم العاطفة والحماس لفريقهم وأراهم عنصرا مؤثرا وحيوىا للغاية".

وأتم "سنخوض فترة إعداد فى التوقف بعد لقاء المحلة ثم سنلعب مباراتين في ديسمبر قبل توقف يناير، والتى بعدها سيكون هناك تقييما للوضع بالنسبة للفريق".

وبذلك يحقق الإسماعيلي أول نقطة له في الدوري المصري، بعدما خسر في أول 4 جولات أمام كل من الأهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والزمالك.

ليتقدم الإسماعيلي إلى المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري.

ووصل المقاولون العرب إلى النقطة 5 في المركز الـ12.