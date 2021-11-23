تشكيل دوري الأبطال – زياش أساسي مع تشيلسي.. وثنائي في هجوم يوفنتوس

يقود الثلاثي حكيم زياش وكالوم هودسون أودوي وكريستيان بوليسيتش هجوم تشيلسي في مواجهة يوفنتوس في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

بينما يقود فيدريكو كييزا وألفارو موراتا هجوم يوفنتوس، ويجلس باولو ديبالا على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: تريفو تشالوباه – تياجو سيلفا – أنتوني رودريجر

الوسط: بن شيلويل – جورجينيو – نجولو كانتي – رييس جيمس

الهجوم: حكيم زياش – كالوم هودسون أودوي – كريستيان بوليسيتش

فيما جاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: أليكس ساندرو – ماتيس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – خوان كوادرادو

الوسط: رودريجو بنتانكور – مانويل لوكاتيلي – ويستون ماكيني - أدريان رابيو

الهجوم: فيديريكو كييزا – ألفارو موراتا

وكان يوفنتوس قد ضمن تأهله من الجولة الماضية بعدما حصد 12 نقطة في الصدارة.

بينما يحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وتفوق يوفنتوس في لقاء الذهاب على البلوز بنتيجة 1-0 سجله كييزا.