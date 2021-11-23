تشكيل دوري الأبطال – زياش أساسي مع تشيلسي.. وثنائي في هجوم يوفنتوس
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 21:03
كتب : FilGoal
يقود الثلاثي حكيم زياش وكالوم هودسون أودوي وكريستيان بوليسيتش هجوم تشيلسي في مواجهة يوفنتوس في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
بينما يقود فيدريكو كييزا وألفارو موراتا هجوم يوفنتوس، ويجلس باولو ديبالا على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل تشيلسي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
الدفاع: تريفو تشالوباه – تياجو سيلفا – أنتوني رودريجر
الوسط: بن شيلويل – جورجينيو – نجولو كانتي – رييس جيمس
الهجوم: حكيم زياش – كالوم هودسون أودوي – كريستيان بوليسيتش
Your Chels! 🔵@ParimatchGlobal | #CheJuv pic.twitter.com/L1gn8aorAU— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2021
فيما جاء تشكيل يوفنتوس:
حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني
الدفاع: أليكس ساندرو – ماتيس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – خوان كوادرادو
الوسط: رودريجو بنتانكور – مانويل لوكاتيلي – ويستون ماكيني - أدريان رابيو
الهجوم: فيديريكو كييزا – ألفارو موراتا
📝🌕 𝙇𝘼𝘼𝘼𝙉𝘿𝙊𝙉 𝙇𝙄𝙉𝙀-𝙐𝙋 💂♂️#ChelseaJuve #JuveUCL #ForzaJuve pic.twitter.com/hQ21c5nMCi— JuventusFC (@juventusfcen) November 23, 2021
وكان يوفنتوس قد ضمن تأهله من الجولة الماضية بعدما حصد 12 نقطة في الصدارة.
بينما يحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 9 نقاط.
وتفوق يوفنتوس في لقاء الذهاب على البلوز بنتيجة 1-0 سجله كييزا.