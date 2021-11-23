الإسماعيلي لـ في الجول: كسبنا عودة الروح أمام المقاولون

يرى أحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلي أن فريقه قد كسب عودة الروح أمام المقاولون.

وحقق الدراويش أول نقطة له في الدوري، بتعادل مع المقاولون 1-1 في الجولة الخامسة من الدوري.

وقال العجوز لـ FilGoal.com: "حصدنا النقطة الأولى في الدوري أمام فريق كبير، بعد أن لعبنا ناقصين قبل نهاية الشوط الأول بعد طرد محمد الدسوقي".

وأردف "أكبر مكاسب اللقاء هو عودة الروح، والرغبة التي أبدوها من خلال أدائهم لتغيير واقع الفريق في الموسم الجاري".

وشدد "مواجهة المقاولون عكست أن القادم سيكون أفضل. ظهرنا بشكل جيد أمام الزمالك رغم الهزيمة وتطور الشكل للأفضل أمام المقاولون، هذا ما يجعلنا نرى أن توالي المباريات سيكون الشكل أفضل".

حصد الإسماعيلي أول نقطة له في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما تعادل خارج ملعبه مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من المسابقة، وأقيمت في استاد الجبل الأخضر.

وبذلك يحقق الإسماعيلي أول نقطة له في الدوري المصري، بعدما خسر في أول 4 جولات أمام كل من الأهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والزمالك.

ليتقدم الإسماعيلي إلى المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري.

ووصل المقاولون العرب إلى النقطة 5 في المركز الـ12.