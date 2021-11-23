انتهت دوري الأبطال - فياريال (0) - (2) يونايتد.. بايرن (2) - (1) دينامو كييف

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 19:47

كتب : FilGoal

مايكل كاريك مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فياريال ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونيخ مع دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

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فياريال ضد مانشستر يونايتد

نهاية المباراة

ق90: سانشو يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد

ق75: رونالدو يتقدم لمانشستر يونايتد

ق65: دخول برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد وخروج أنتوني مارسيال وفان دي بيك

ق58: دي خيا يتألق مجددا أمام تسديدة تريجيروس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: بطاقة صفراء على دوني فان دي بيك

ق30: رأسية من رونالدو إلى يد رولي حارس فياريال

ق28: دي خيا يتألق ويتصدى لتسديدة من تريجيروس

ق5: تسديدة قوية من جوميز ودي خيا يتصدى

ق3: عرضية من أليكس تيليس ورأسية من مكتومناي بجوار القائم

بداية المباراة

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دينامو كييف ضد بايرن ميونيخ

نهاية المباراة

ق70: دينامو كييف يقلص الفارق عن طريق دينيس جارماش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: الهدف الثاني لبايرن ميونيخ عن طريق كينجسلي كومان

ق14: ليفاندوفسكي يسجل الأول لبايرن ميونيخ

بداية المباراة

مانشستر يونايتد فياريال دوري أبطال أوروبا
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