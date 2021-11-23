انتهت دوري الأبطال - فياريال (0) - (2) يونايتد.. بايرن (2) - (1) دينامو كييف
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 19:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فياريال ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونيخ مع دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.
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فياريال ضد مانشستر يونايتد
نهاية المباراة
ق90: سانشو يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد
ق75: رونالدو يتقدم لمانشستر يونايتد
ق65: دخول برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد وخروج أنتوني مارسيال وفان دي بيك
ق58: دي خيا يتألق مجددا أمام تسديدة تريجيروس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41: بطاقة صفراء على دوني فان دي بيك
ق30: رأسية من رونالدو إلى يد رولي حارس فياريال
ق28: دي خيا يتألق ويتصدى لتسديدة من تريجيروس
ق5: تسديدة قوية من جوميز ودي خيا يتصدى
ق3: عرضية من أليكس تيليس ورأسية من مكتومناي بجوار القائم
بداية المباراة
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دينامو كييف ضد بايرن ميونيخ
نهاية المباراة
ق70: دينامو كييف يقلص الفارق عن طريق دينيس جارماش
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: الهدف الثاني لبايرن ميونيخ عن طريق كينجسلي كومان
ق14: ليفاندوفسكي يسجل الأول لبايرن ميونيخ
بداية المباراة