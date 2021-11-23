انتهت في الدوري - فيوتشر (1)-(2) إنبي.. نهاية المباراة

يستضيف فيوتشر فريق إنبي في ختام مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز السابع برصيد 7 نقاط بينما إنبي في المركز الرابع عشر بـ 4 نقاط.

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نهاية المباراة

ق91 جوووول جون إيبوكا يسجل الثاني في شباك محمود حمدي

ق90 خروج محمود جنش للإصابة

ق85 ركلة جزاء لفريق فيوتشر

ق56 جووووول أيمن الصفاقسي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 إصابة قوية لمروان محسن وخروجه على نقالة

ق37 جوزيف نجويم عرضية أرضية ترتطم بالقائم

ق30 تقنية الفيديو تطالب باستكمال اللقاء

ق29 اعتراض من لاعبي فيوتشر للمطالبة بركلة جزاء

ق21 جووووول جون إيبوكا يفتتح التسجيل من ركلة جزاء

ق19 مروان محسن يهدر الأول وتألق محمود جاد

انطلاق المباراة