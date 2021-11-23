الإسماعيلي يحصد أول نقاطه في الدوري بالتعادل مع المقاولون

حصد الإسماعيلي أول نقطة له في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما تعادل خارج ملعبه مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من المسابقة، وأقيمت في استاد الجبل الأخضر.

وبذلك يحقق الإسماعيلي أول نقطة له في الدوري المصري، بعدما خسر في أول 4 جولات أمام كل من الأهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والزمالك.

ليتقدم الإسماعيلي إلى المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري.

ووصل المقاولون العرب إلى النقطة 5 في المركز الـ12.

وصف المباراة

تعرض أحمد مصطفى مهاجم الإسماعيلي للإصابة وغادر الملعب في الدقيقة 34 وشارك بدلا منه أحمد مدبولي.

تلقى الإسماعيلي ضربة قوية في الدقيقة 37 بعدما خرج محمد دسوقي من المباراة بعد طرده بسبب تدخله بقوة على باسم علي.

ونجح الإسماعيلي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 74 بضربة رأسية من محمد هاشم سكنت شباك محمود أبو السعود.

وهو الهدف الثاني للإسماعيلي في الدوري هذا الموسم.

لكن المقاولون لم ينتظر كثيرا ونجح في تسجيل التعادل في الدقيقة 78 عن طريق البديل محمد سالم، وذلك بعد متابعة لرأسية فاروقا نور الدين.

وتعد المباراة هي الثانية للإسماعيلي مع مدربه الأرجنتيني خوان براون، الذي قاد الفريق لأول مرة أمام الزمالك.