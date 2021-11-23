تشكيل الدوري - رفعت والصفاقسي أساسيان مع فيوتشر.. وإيبوكا يقود هجوم إنبي

أعلن علي ماهر مدرب فيوتشر وحلمي طولان مدرب إنبي تشكيل فريقهما لمواجهة اليوم.

ويلتقي فيوتشر مع إنبي في ختام مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري على ملعب السلام.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحينم "جنش"

خط الدفاع: جوزيف نجويم - محمد عبد المنعم - سعد سمير - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: غنام محمد - كريم نيدفيد - أحمد رفعت - محمد فاروق

خط الهجوم: مروان محسن - أيمن الصفاقسي

على الجانب الآخر، جاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: مروان داوود - محمد إسماعيل - محمد حامد - علي فوزي

خط الوسط: مصطفى شكشك - مصطفى جمال - مصطفى شلبي - زياد كمال - دينو بيتر

خط الهجوم: جون إيبوكا

فيوتشر يتواجد في المركز السابع برصيد 7 نقاط بينما يحتل إنبي المركز الـ14 برصيد 4 نقاط.