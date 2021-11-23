خبر في الجول – المران الأخير يحدد موقف زيزو من مواجهة كليوباترا

يحدد المران الأخير غدا الأربعاء، موقف أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك من المشاركة في مواجهة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من الدوري.

وعلم FilGoal.com أن زيزو انضم لقائمة الفريق بعد تحسن حالته بشكل كبير، بعد زوال الورم في قدمه.

ويسير زيزو على قدمه بشكل طبيعي بعد الإصابة التي تعرض لها ضد البنك الأهلي.

و تعادل الزمالك مع ضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري.

تقدم للبنك الأهلي محمد هلال في الدقيقة 16 قبل أن يتعادل زيزو للزمالك من علامة الجزاء في الدقيقة 70.

وتعرض زيزو لإصابة في الدقيقة 92 سقط على إثرها خارج الملعب.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث ووصل رصيد البنك الأهلي للنقطة السادسة في المركز العاشر.