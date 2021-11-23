قائمة الزمالك - انضمام زيزو لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. وعودة بنشرقي والسعيد

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الخميس المقبل بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا للمباراة.

وشهدت قائمة الزمالك انضمام أحمد سيد "زيزو" وذلك بعدما تعرض لإصابة خلال مباراة البنك الأهلي السابقة.

وسجل زيزو 5 أهداف مع الزمالك في الدوري حتى الآن يتصدر بهم ترتيب الهدافين.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

بينما عاد أشرف بنشرقي لقائمة الزمالك بعد غيابه عن مباراة البنك الأهلي السابقة. وكذلك المهاجم عمر السعيد.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد أبو الفتوح- محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أيمن حفني.

الهجوم : عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.