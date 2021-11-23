أمير مرتضى: لم نأت لتصفية حسابات أو تطفيش كارتيرون.. وهناك أسس في المناصب

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على كرة القدم بنادي الزمالك أن عودة مجلس الإدارة ليست لتصفية حسابات أو لرحيل باتريس كارتيرون.

وأوضح أمير مرتضى أن هناك اجتماع مع الجهاز الفني عقب المباراة المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للصحفيين: "الاجتماع مع فريق الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا حتى لا يكون هناك أي توتر والتركيز على المباراة فقط".

وتابع "لدي رد على كل ما يثار وما هو في مصلحة النادي سيتم تنفيذه دون انتقام أو غيره".

واضاف "كل شخص يجب ألا يتخطى من هو أعلى منه في المنصب، كل فرد يفعل عمله فقط ولا يوجد من يقول لا أريد مشرف كرة أو أي منصب آخر".

وشدد أمير مرتضى "نادي الزمالك مؤسسة كبيرة جدا وعريقة وأكبر من أي شخص بما فيهم أنا ورئيس النادي".

وأوضح المشرف العام السابق على الكرة "هناك أساسيات في المناصب، لا يمكن أن يكون لدينا حافلة ونقول السائق غير مهم بنفس المنطق سأقوم بالاستغناء عن الجهاز الإداري والمركز الإعلامي وغيره".

وواصل "كارتيرون نفسه كان يعمل بتلك الطريقة مع باقي الفرق مثل الأهلي والرجاء وغيرهم، لم أجلس معه حتى الآن ولكن سأحتويه بما لا يضر مصلحة النادي".

وتابع "أشاهد مباريات الزمالك الآن وأرى أشخاص على دكة البدلاء لا أعلم من هم".

وعن تأثير ذلك على الفريق كشف "لم أتواصل مع اللاعبين في الفترة الماضية لأعلم ما هو الفراغ في الجهاز الفني ولكن سأجتمع عقب اللقاء المقبل ونرى ذلك ليتفرغ كل شخص لعمله".

وبالحديث عن رأيه في قرار عودة مجلس الإدارة قال: "مرتضى منصور دائما ما يعود أقوى من الأول، بعد الولاية الأولى عندما عاد في الثانية شهدنا تطورنا كبيرا في أدائه الإداري وأتمنى إذا ربنا وفقه في الانتخابات المقبلة أن يحقق ما كان يتمناه".

وأضاف "مرتضى منصور كان يسعى لأكثر من شئ سواء كان فرع النادي في أكتوبر أو شركة كرة القدم أو استاد النادي".

وأوضح "كان هناك كثير من المغالطات الفترة الماضية وحدث التزام بالصمت، هناك من قال أمير مرتضى لم يحضر جلسة بسبب (راحت عليه نومه) وهو من دفع حسام أشرف للتوقيع رغم علمه بتوقيعه لأكاديمية كاميرونية، هل يعقل ذلك الكلام؟".

وعن الفترة المقبلة كشف "لست قادما من أجل تصفية حسابات أو غيره، أنظر فقط إلى الأمام وكتب على الكبير أنه من يحل، كلما أتذكر إيقافنا فترتين قيد أحزن كثيرا ولن أفعل مثل آخرين وألقي اللوم على أشخاص أخرى".

وتابع "الوضع الآن صعبا، بالتأكيد لم يقصدوا أن يلحقوا الضرر بالنادي وعملهم على قدر الإمكانيات، وسنعمل بطريقة مختلفة لحل كافة الأمور".

واختتم أمير مرتضى تصريحاته "لن يتم فرض اسم المدرب العام على كارتيرون، سنناقش الأمر معه وسيكون باختياره، لم نأت من أجل تطفيشه".