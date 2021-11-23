تشكيل دوري الأبطال - فان دي بيك أساسيا.. ورونالدو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام فياريال

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 18:36

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك - واتفورد × مانشستر يونايتد

أعلن مايكل كاريك المدير الفني المؤقت لـ مانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة فياريال ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب لا سيراميكا في إسبانيا.

ويتولى كاريك قيادة مانشستر يونايتد بشكل مؤقت بعد إقالة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير بعد الهزيمة أمام واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - أليكس تيليس

خط الوسط: سكوت مكتومناي - فريد - دوني فان دي بيك - أنتوني مارسيال - جادون سانشو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

ويتصدر مانشستر يونايتد جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف عن فياريال.

مانشستر يونايتد فياريال دوري أبطال أوروبا
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