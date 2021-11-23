خبر في الجول – الزمالك يطمئن منتخب مصر بشأن زيزو واستمراره ضمن قائمة كأس العرب

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو في مران منتخب مصر

طمأن الجهاز الطبي للزمالك، منتخب مصر، بشأن حالة جناح الفريق، أحمد سيد "زيزو".

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الطبي للزمالك أبلغ منتخب مصر بأن إصابة زيزو بسيطة، وأن اللاعب من المنتظر أن يكون جاهزا للانضمام لقائمة منتخب مصر في كأس العرب.

و تعادل الزمالك مع ضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري.

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تقدم للبنك الأهلي محمد هلال في الدقيقة 16 قبل أن يتعادل زيزو للزمالك من علامة الجزاء في الدقيقة 70.

وتعرض زيزو لإصابة في الدقيقة 92 سقط على إثرها خارج الملعب.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث ووصل رصيد البنك الأهلي للنقطة السادسة في المركز العاشر.

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