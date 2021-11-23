انتهت نهائي أبطال آسيا - الهلال (2) (0) بوهانج.. زعامة آسيا زرقاء

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 17:45

كتب : FilGoal

ناصر الدوسري - الهلال - بوهانج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.

المباراة تقام على ملعب الملك فهد وتبدأ في السادسة مساءً.

الفائز باللقب سيكون الأكثر تتويجا في تاريخ القارة الصفراء برصيد 4 ألقاب، إذ يتساويان برصيد 3 ألقاب لكل منهما.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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انتهت

ق 80: جوميز يراوغ ويسدد من داهخل منطقة الجزاء لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن للحارس.

ق 75: سالم دوسري يهدر فرصة الهدف الثاني من تسديدة بعد عرضية من جوميز.

ق 65: جووووووووول ثانٍ للهلال عن طريق موسى ماريجا من صناعة جوميز

ق 55: ركلة حرة مباشرة يسددها ماتيوش بيريرا لكن بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: رأسية قوية من مدافع الضيوف يتصدى لها المعيوف ببراعة.

ق 30: لعبة ثنائية بين بيريرا وماريجا، وعرضية من الأخير تمر من الجميع دون خطورة على مرمى الفريق الكوري.

ق 23: تسديدة من جوميز من على حدود منطقة الجزاء تمر بعيدة عن المرمى.

ق 12: تسديدة صاروخية من لاعب بوهاج ترتطم بالعارضة، ومتابعة يتصدى لها المعيوف ببراعة.

ق1 : جوووول أوووول ناصر الدوسري للهلال من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بعد 15 ثانية.

بداية اللقاء

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