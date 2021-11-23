مرتضى منصور: لم أعد لتصفية الحسابات.. وهذا موعد قرار المجلس بخصوص الانتخابات وكارتيرون

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 17:41

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم يعد لـ "تصفية الحسابات"، مؤكدا أنه سيعلن قرارات للمجلس عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي غدا الأربعاء.

وقال مرتضى في فيديو نشره على قناته على يوتيوب: "ربنا نصر الحق وكيان نادي الزمالك وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره الغفيرة التي وقفت وقفة لم يقفها بعض الرموز المنتمية زورا لنادي الزمالك".

وأردف "أتمنى ألا يحدث ما حدث مرة أخرى لأن نادي الزمالك ناد عريق لا يصح أن تديره لجان".

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وشدد "غدا في المؤتمر الصحفي نوضح ما فات والمستقبل، والمستقبل أهم من الذي فات، أمامنا عمل شاق في المستوى الاجتماعي والإنشائي، وعلى مستوى كرة القدم وبقية الألعاب".

واستدرك "بعض ما قيل على لسان الأخوة في اللجنة السابقة لم يكن كلاما حقيقيا فيما يخص الغرامات الموقعة على النادي والقضايا لدى فيفا".

وأكد "أطمئن الناس، لو كان لدينا مخالفة واحدة كان النائب العام الذي أثق فيه منذ اللحظة الأولى قد حولها في 24 ساعة".

وأوضح "لم نأت لتصفية الحسابات بل لإعادة الحقوق لأصحابها".

وأتم "نعلن عن قرارات المجلس غدا في المؤتمر الصحفي. تحدثنا حول الانتخابات وفريق الكرة وباتريس كارتيرون خلال الاجتماع ونعلن القرارات في المؤتمر الصحفي".

وقررت الوزارة في وقت سابق إعادة مجلس الإدارة السابق، الذي تم حله بسبب "مخالفات مالية" في نوفمبر 2020، لإدارة النادي.

وسيدعو المجلس لانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في "مخالفات مالية"، ولكن وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن منصور ضد القرار.

وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور لإدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

وتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي إلى يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.

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