انتهت في الدوري - المقاولون (1)-(1) الإسماعيلي.. تعادل أول للدراويش
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 17:28
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب والإسماعيلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.
ويحتل ذئاب الجبل المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.
ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري بدون رصيد من النقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة.من هنـــــــــــــــا
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نهاية المباراة بالتعادل 1-1
ق 78: جوووول محمد سالم والتعادل
ق 74: جوووول محمد هاشم والأول للإسماعيلي
ق 37: طرد محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي بعد تدخل قوي على باسم علي
انطلاق المباراة
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