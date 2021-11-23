انتهت في الدوري - المقاولون (1)-(1) الإسماعيلي.. تعادل أول للدراويش

الإسماعيلي يحصد أول نقاطه في الدوري بالتعادل مع المقاولون

تشكيل الدوري - رفعت والصفاقسي أساسيان مع فيوتشر.. وإيبوكا يقود هجوم إنبي

خبر في الجول – المران الأخير يحدد موقف زيزو من مواجهة كليوباترا

قائمة الزمالك - انضمام زيزو لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. وعودة بنشرقي والسعيد

أمير مرتضى: لم نأت لتصفية حسابات أو تطفيش كارتيرون.. وهناك أسس في المناصب

زيزو ينفرد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022