الدوري المصري - موعد مباراة سيراميكا كليوباترا مع الزمالك والقنوات الناقلة والمعلق
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 17:27
كتب : FilGoal
يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري.
وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان).
رابطة الأندية أعلنت في وقت سابق تغيير ملعب مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك من بترو سبورت إلى المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان).
وتلعب المباراة يوم الخميس المقبل 25 نوفمبر الجاري.
وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا.
وتذاغ المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
ويعلق على المباراة حاتم بطيشة.
ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للدوري المصري برصيد 10 نقاط.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس برصيد ثماني نقاط.
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