تشكيل نهائي أبطال آسيا - جوميز وماريجا يقودان هجوم الهلال

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 17:26

كتب : FilGoal

جوميز - الشباب - الهلال - الصورة من الحساب الرسمي للدوري السعودي

يقود بافيتيمبي جوميز وموسى ماريجا هجوم الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

واختار البرتغالي ليوناردو جارديم تشكيل بخطة 4-4-2 إذ يتواجد سالم الدوسري وماثيو بيريرا في مركزي الجناح.

فيما يقود الكولومبي مانويل بالاسيوس هجوم الفريق الكوري الحنوبي.

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الفريق الذي سيفوز باللقب سيصبح الأكثر تتويجا باللقب في تاريخ البطولة برصيد 4 ألقاب.

وجاء تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: ناصر الدوسري - متعب المفرج - جانج هيون سو - محمد البريك

الوسط: سالم الدوسري - سلمان الفرج - محمد كنو - ماثيو بيريرا

الهجوم: موسى ماريجا - بافيتيمبي جوميز

فيما جاء تشكيل الفريق الكوري الجنوبي:

حراسة المرمى: لي جون

الدفاع: كانج سانج وو – كوون وان كيو- أليكس جرانت - سين جين هو

الوسط: لي سوو بين – شين كوانج هوون

أمامهما: بارك سيونج ووك - ماريو كفيسيتش – ليم سانج هيوب

الهجوم: مانويل بالاسيوس

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