تشكيل نهائي أبطال آسيا - جوميز وماريجا يقودان هجوم الهلال
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 17:26
كتب : FilGoal
يقود بافيتيمبي جوميز وموسى ماريجا هجوم الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.
واختار البرتغالي ليوناردو جارديم تشكيل بخطة 4-4-2 إذ يتواجد سالم الدوسري وماثيو بيريرا في مركزي الجناح.
فيما يقود الكولومبي مانويل بالاسيوس هجوم الفريق الكوري الحنوبي.
الفريق الذي سيفوز باللقب سيصبح الأكثر تتويجا باللقب في تاريخ البطولة برصيد 4 ألقاب.
وجاء تشكيل الهلال:
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
الدفاع: ناصر الدوسري - متعب المفرج - جانج هيون سو - محمد البريك
الوسط: سالم الدوسري - سلمان الفرج - محمد كنو - ماثيو بيريرا
الهجوم: موسى ماريجا - بافيتيمبي جوميز
فيما جاء تشكيل الفريق الكوري الجنوبي:
حراسة المرمى: لي جون
الدفاع: كانج سانج وو – كوون وان كيو- أليكس جرانت - سين جين هو
الوسط: لي سوو بين – شين كوانج هوون
أمامهما: بارك سيونج ووك - ماريو كفيسيتش – ليم سانج هيوب
الهجوم: مانويل بالاسيوس