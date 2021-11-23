قبل مواجهة سيتي.. دوناروما: نستطيع التغلب على أي فريق

يؤمن جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان بأن فريقه قادر على إسقاط مانشستر سيتي بملعبه في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سان جيرمان ضيفا على سيتي ضمن الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال دوناروما في تصريحات لموقع ناديه: "ستكون مباراة معقدة، وبالنسبة لهم أيضا، نحن نعلم أننا قادرون على التغلب على أي فريق".

وأضاف الحارس الإيطالي "علينا الذهاب بهذه الثقة التي نملكها، والرغبة في الفوز، كما نفعل في كل مرة".

وتابع "مباراة الذهاب كانت صعبة. ولكن مع الجودة التي كانت لدى لاعبينا، تمكنا من تجاوز سيتي وفزنا بالمباراة".

وأتم "علينا أن نلعب بشكل أفضل من أجل مواصلة الانتصارات، لدينا مدرب رائع يستعد للمباريات جيدا".

ويحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني.

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ويعتمد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ سان جيرمان على الكوستاريكي كيلور نافاس في حراسة المرمى على حساب الوافد الجديد جانلويجي دوناروما.

وشارك نافاس في 8 مباريات الموسم الجاري مستقبلا 6 أهداف.

بينما شارك دوناروما في 4 مباريات منذ انضمامه.