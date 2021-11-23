استبعاد عبد الرحمن مجدي من مواجهة المقاولون بسبب الإصابة

استبعد الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة خوان براون، عبد الرحمن مجدي جناح الفريق بسبب الإصابة.

ويواجه الإسماعيلي فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن استبعاد عبد الرحمن مجدي جاء بسبب فحوصات طبية أجراها اللاعب.

وجاءت نتيجة الآشعة بإثبات إصابته بشد في العضلة الأمامية وهو ما أبلغ به الجهاز الطبي نظيره الفني.

وقام الجهاز الفني باستبعاد اللاعب بعد أن كان ضمن قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء.

ويتذيل الإسماعيلي الترتيب بدون رصيد من النقاط بعد أربع هزائم في الدوري.

ويبحث الدراويش عن فوزه الأول أمام المقاولون العرب في ختام مباريات الجولة الخامسة.