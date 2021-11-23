مران الزمالك - تأهيل لـ أشرف بنشرقي.. وانتظام فتوح

خاض أشرف بنشرقي لاعب الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم الثلاثاء على هامش مران الفريق.

ولم يشارك المغربي في التدريبات الجماعي في ظل معاناته من إصابة في الكاحل.

وانتظم أحمد فتوح في المران بعد شفائه من كدمة في الركبة.

بينما أدى أحمد سيد "زيزو" تدريبات علاجية بعدما أصيب في كاحله أمام البنك الأهلي يوم الإثنين.

وخاض لاعبو الزمالك، الذين لم يشاركوا ضد البنك الأهلي، تقسيمة "قوية" تحت إشراف المدرب باتريس كارتيرون.

وحصل عمر السعيد على راحة من التدريبات وسيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة.

وتعادل الزمالك أمام ضيفه البنك الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا يوم الخميس في الجولة السادسة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 10 نقاط.