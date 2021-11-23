أمير مرتضى يصل نادي الزمالك.. وجلسة مع بنشرقي وأوناجم وحازم إمام

تواجد أمير مرتضى منصور داخل نادي الزمالك قبل مران فريق كرة القدم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إلى النادي من جديد بعد قرار وزارة الشباب والرياضة.

وحرص أمير مرتضى منصور على عقد جلسة سريعة مع أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وحازم إمام.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الرابعة من عصر بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وكان الزمالك قد تعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الخامسة، ليحتل الزمالك المركز الثالث بعشر نقاط وبفارق 5 نقاط عن الصدارة.

وقررت الوزارة في وقت سابق إعادة مجلس الإدارة السابق، الذي تم حله بسبب "مخالفات مالية" في نوفمبر 2020، لإدارة النادي.

وسيدعو المجلس لانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في "مخالفات مالية"، ولكن وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن منصور ضد القرار.

وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور لإدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

وتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي إلى يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.