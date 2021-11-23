التشكيل - المقاولون دون تغييرات.. وشيلونجو وشكري يقودان هجوم الإسماعيلي

يقود عمر بسام هجوم المقاولون العرب، فيما يبدأ شكري نجيب وبنسون شيلونجو في الخط الأمامي لـ الإسماعيلي.

ويلتقي المقاولون العرب مع الإسماعيلي في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

ولم يُجر عماد النحاس أي تغيير على تشكيل المقاولون الذي خاض مواجهة الأهلي.

في المقابل أجرى الأرجنتيني خوان براون تغييرين، بمشاركة محمد عمار وأحمد عيد بدلا من باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي.

وجاء تشكيل ذئاب الجبل:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد عبد العزيز - محمد سمير – فاروقا نور الدين – باسم علي

الوسط: أحمد مجدي – عبد الرحمن جبنة – عبد الله ياسين

الهجوم: محمد حمدي زكي – عمر بسام – لويس إدوارد

وجاء تشكيل الدراويش:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد دسوقي – محمد عمار – محمد هاشم – عصام صبحي

الوسط: أحمد عيد – عماد حمدي – محمد عادل – أحمد مصطفى

الهجوم: شكري نجيب – بنسون شيلونجو

ويحتل ذئاب الجبل المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري بدون رصيد من النقاط.