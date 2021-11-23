دي ليخت: تشيلسي أحد أقوى فرق أوروبا بـ لوكاكو أو بدونه

يعترف ماتييس دي ليخت مدافع يوفنتوس بقوة تشيلسي الكبيرة رغم غياب مهاجمه الأساسي روميلو لوكاكو طوال الفترة الماضية.

يوم الثلاثاء سيلعب تشيلسي ضد ضيفه يوفنتوس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال دي ليخت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "اللعب في ستامفورد بريدج متعة كبيرة، تشيلسي فريق قوي في الهجمات المرتدة، ستكون مواجهة صعبة لكن سنكون هادئين على أرض الملعب".

وأضاف "أمام الفرق الأصغر في الدوري، يكون لدينا مساحات أقل. نأمل أن نُنهي المجموعة في الصدارة وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".

وواصل الهولندي "الفوز بدوري الأبطال بهذا القميص حلم، ليس فقط بالنسبة لي بل للجميع".

وتابع "نتحسن مباراة بعد الأخرى، وعلينا أن نستمر على هذا النحو، لدينا روح مختلفة الآن، كنا في حاجة إلى الاستمرارية والآن وجدناها".

واستمر "فهمنا أن يوفنتوس يحتاج إلى روح القتال على أرض الملعب، أعتقد أننا أظهرنا هذا الأمر أمام فيورنتينا ولاتسيو".

وأتم "روميلو لوكاكو لاعب كبير ولديه القدرة على صناعة الفارق، لكن بدونه، يظل تشيلسي أحد أقوى الفرق في أوروبا".

توماس توخيل مدرب تشيلسي أوضح أن لوكاكو قد يشارك ضد يوفنتوس، بعدما تدرب مع الفريق مؤخرا.

ويسعى تشيلسي للفوز على ملعب ستامفورد بريدج للثأر من هزيمته في لقاء الذهاب ضد يوفنتوس.

ويحتل حامل لقب دوري الأبطال المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط ويسبقه يوفنتوس بفارق 3 نقاط.

وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.